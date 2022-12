John Kelvin regresó a los escenarios tras su paso por la cárcel. ‘Magaly TV, la firme’ emitió una nota en donde se ve la presentación que brindó el cantante de cumbia en la discoteca Holiday.

Según el informe, el artista se presentó aproximadamente a las 2.00 a.m. y con retraso, esto debido a problemas técnicos. Esto hizo que los asistentes pifien su llegada. No obstante, esto no amilanó al cantante.

Es así que después de subir al escenario, John Kelvin lanzó la siguiente frase para presentar una de sus canciones: “Hace tiempo no hago el amor con nadie. Es malo estar solo, no es malo. Se lo pierden más bien, se lo pierden”.

“¿Quién quiere hacerme compañía esta noche que estoy solo en mi cama? ¿Quién me quiere hacer compañía y hacer el amor conmigo para enamorarme otra vez? ¿Quién me quiere enamorar esta noche?”.

Jhon Kelvin regresa a los escenarios: cantante llega tarde y es pifiado por el público. VIDEO: ATV

John Kelvin habría disfrutado de la compañía de Alejandra Acha en playas de Piura

John Kelvin compartió distintos videos en redes sociales en donde se muestra relajado y disfrutando de las playas de Piura. No obstante, lo que llama la atención es que no habría viajado solo, ya que estuvo acompañado de Alejandra Acha.

Acha es la misteriosa mujer que estuvo durante la audicencia virtual en la que ordenaron la excarcelación del artista. Además, es la misma persona a la que Dalia acusó de ser “amante” de John.

En las publicaciones de John Kelvin se puede ver que la playa coincide con la que visitó la joven y que mostró en sus historias de Instagram, sobre todo su viaje a Vichayto, Piura.

