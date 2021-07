Después que John Kelvin haya sido recluido en el penal de Lurigancho, la conductora Laura Borlini espera que le den una condena final justa al cantante, quien fue acusado de violencia física, psicológica y sexual hacia la madre de sus hijos, Dalia Duran. Además, aprovechó para sugerirle a la cubana que no deje de recibir ayuda psicológica.

Me parece fundamental que no solo ella (Dalia) lleve un acompañamiento psicológico, sino también sus hijos, por más chiquitos que sean perciben todo, desde el momento que ven a su mamá con moretones o con los ojos tristes. Por más que una quiera ocultar a los niños, ellos son muy sensibles, perciben todo el ambiente de angustia y les afecta un montón, por eso es fundamental que los niños lleven un acompañamiento psicológico”, precisó, la conductora de ‘Tu tesoro más grande, tu salud’, programa que se emite por ‘Panamericana Televisión’.

¿Le pedirías a Dalia que no deje la ayuda psicológica?

Ella debe estar con muchas ganas de seguir este tratamiento, no creo que lo vaya a abandonar, pero ojalá que cuando todo se tranquilice y pase el tiempo... ella tiene que tener claro que no hay vuelta atrás, que no hay un regreso con un agresor, tiene que empezar a caminar sola con sus hijos, abra muy buenas oportunidades en todo nivel a futuro, pero no con el agresor. Por más que salga de la cárcel, llore, se arrodille y pida por favor... no hay un regreso con el agresor, porque las agresiones tóxicas por algo son tóxicas. Ellos no son una pareja que a futuro se puedan encontrar, está clarísimo que no son una pareja que puedan continuar.

¿Esperas que John pueda aprender la lección en la cárcel?

No tengo idea qué pasará por su cabeza en este momento, pero lo único que nos tiene que importar como sociedad es que se cumpla y que le caiga todo el peso de la ley. Que pague por lo que ha hecho porque nada ni nadie le va a quitar a Dalia todo el trauma que le está dejando esta situación, al igual que para sus hijos.

¿Esperas que se dé una condena final y justa?

Ojalá que el día que salga de la cárcel le pida disculpas de corazón a todos, por todo el daño que ha hecho, pero antes que pague y cumpla con la justicia. Esa (estar en la cárcel) es una forma de decirle y mostrarle a todos los agresores lo que les puede suceder. Tiene que tener una pena que realmente no sea de unos pocos meses y punto. Los hombres tienen que saber a lo que se someten cuando les causan daño físico o psicológico a sus parejas. Primero que pague y cuando salga que tome conciencia de lo que ha hecho, que cambie la historia y empiece a comportarse como un buen hombre, buen padre y buena expareja. Por lo menos que le tenga respeto a la madre de sus hijos.





