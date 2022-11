John Kelvin se presentó este 24 de noviembre en ‘Amor y fuego’ para hablar sobre su paso por el penal de Lurigancho y el proceso de conciliación que llevó con Dalia Durán.

El cantante de cumbia también aprovechó los minutos del programa para mandarle un extenso mensaje para su expareja, el cual no estuvo extenso de polémica.

“Dalia, sé que me estás viendo, sé que no hemos tenido oportunidad de poder conversar. Considero que es momento de que sanes, sana de aquí (se toca el pecho) y vas a ver que todo se va a ir acomodando poco a poco y lo que estamos haciendo ahora por nuestros hijos, considero que es lo mejor, que estamos empezando por buen puerto”.

Kelvin también expresó que será la última vez que hablará sobre su caso: “Para mí esto el día de hoy es un inicio y es un fin, el día de hoy para mí termina todo esto, porque yo no voy a hablar más de tema, no voy a mencionarte, no voy a hablar de ti” .

Además, mencionó que deben dejar de lado el pasado y centrarse su felicidad para el bien de sus hijos, a quienes calificó como un lindo recuerdo.

“Sé feliz y hay que hacer felices a los nuestros, a nuestros hijos, seamos mejores personas, seamos mejores padres, y el amor y el cariño y el amor que hubo en algún momento , y producto de ello tenemos cuatro hermosos hijos, que eso sea algo que te lo lleves aquí como un lindo recuerdo”.

“Porque yo solo quiero quedarme con los buenos momentos que vivimos, y considero que fueron más lindos momentos que feos, nosotros nunca debimos haber llegado a esta instancia, pero pasó”.

“Ahora, es momento y depende de nosotros , s olamente de nosotros para comenzar a hacer mejor las cosas, pero hay que sanar, sana de corazón y todo va a fluir y todo va a ir bien ”, finalizó el cantante de cumbia.

