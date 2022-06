John Kelvin le envió una carta desde prisión a Dalia Durán para ofrecer el alquiler de un local para que ponga un salón de belleza, luego las críticas que la cubana realizó a esta anunciada presentación y afirmar que no iba a aceptar ni un sol.

La misiva fue presentada en el programa Magaly TV, La Firme en ella se puede leer el ofrecimiento que hace el cumbiambero para que la rubia pueda poner su negocio propio cerca a su case

“Con lo que se recursee en el evento se te puede alquilar un local cercan a tu casa, se busca canje en muebles en villa el salvador para tu salón, lo inauguras como tú sabes. Ahí tienes gente”, manifestó.

Días atrás Dalia Durán afirmó que no iba a recibir ‘ni un sol’ del dinero que se obtenga por este concierto en favor de John Kevin. “ Si a mí me vienen a abonar yo lo voy a devolver (...) de forma legal, porque veo que las cosas las quieren mandar por otro lado (...) ¿Por qué no ayudaron antes? Ahora la que saca cara por mis hijos soy yo”, manifestó.





