John Kelvin le prohibió a la modelo Stefany Camus, con quien fue captado saliendo de un hotel, que vaya a programas de espectáculos, evidentemente con el fin que no brinde declaraciones sobre el ampay. “Ya lo tengo todo controlado”, le escribió por WhatsApp.

En imágenes compartidas por el programa ‘Magaly TV, La Firme’ fueron mostradas imágenes de la conversación que sostuvieron el cumbiambero y la modelo, en la misma que le pide no acudir a ningún programa de espectáculos.

“Espero todo bien Stef. Solo te voy a pedir algo: No deseo verte en ningún programa de espectáculos. Yo ya estoy manejando la situación por mi lado”, le escribió.

Agregó que los programas de espectáculos, solo quieren vender morbo, pero ellos ‘no le darán ese gusto’. “Solo vende humo; pero no les va a funcionar”, le escribió el cantante.

STEFANY CAMUS: “JOHN ME HIZO CREER QUE ESTABA SOLTERO”

En declaraciones para Magaly TV, Stefany Camus aseguró que el cantante le hizo creer que estaba soltero y que solo iba a su casa de su mujer a ver sus hijos.

“Él me dijo que estaba soltero y el día de la entrevista ví que iba a la casa de su mujer. A mí se me hizo demasiado raro. Estoy quedando mal, porque estoy quedando como una persona que se mete en una relación y esa nunca ha sido mi intención. Yo tenía entendido que él ya no tenía ninguna relación con su esposa”, manifestó.

