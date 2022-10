Alejandra Acha es el nombre de la mujer que ha sido relacionada sentimentalmente con John Kelvin después de que se supiera que el cantante saldría en prisión en los próximos minutos, a pesar de que se le dio 21 años de cárcel por agredir físicamente a Dalia Durán.

Es así que Acha, descartó tener un romance con John Kelvin y empleó su cuenta de Instagram para realizar una publicación en donde explica el término difamación. No obstante, no se sabe si estaría pensando en demandar a las personas que han dejado entrever que tendría una relación con el cantante.

Alejandra Acha publicó lo siguiente: “Delito de difamación. Según esta disposición legal, comete difamación quien “ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que puede difundirse, la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que puede perjudicar su honor o reputación”.

El abogado de John Kelvin, Ricardo Franco de la Cuba, presentó a las 12:13 p.m. de este martes una demanda contra el INPE por no dar libertad a Jonathan Sarmiento Llanto. Esta Demanda de Proceso de Hábeas Corpus, por la violación de Derechos Constitucionales relativos a la libertad individual – detención arbitraria y conexos, fue firmada por Jimmy Gardella Sarmiento, primo del cantante.

“Es una demanda contra el INPE por no dar libertad a mi patrocinado, pues por un trámite burocrático están demorando la salida de John Kelvin. Qué dicen, que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima envió el oficio al jefe de la Región de Lima del INPE, pero ellos no sé por qué no lo derivan al Penal de Lurigancho”.

“Entonces, aquí hay responsabilidad del director regional de Lima del INPE y también del presidente del INPE porque están juntos ahí, aquí hay responsabilidad por omisión y el otro por ejecución porque no quieren dar libertad, por eso el juez tiene que constituirse para darle libertad a John Kelvin”, dijo el abogado De la Cuba.

