SE QUEBRÓ. John Kelvin estuvo este lunes en Mujeres al Mando y se quebró al recordar que no puede ver a sus hijos hace dos semanas ni pudo pasar el Día del Padre con ellos, por el enfrentamiento que mantiene por su aún esposa Dalia Durán.

“Al menor por el amor que nos tuvimos y por los cuatro hermosos hijos que tenemos, te invito a que hoy nos reunamos, vayamos a cenar, conversemos como siempre lo hemos hecho. De corazón te pido mil disculas pero ya ahorita no quiero mas película, mucho menos de nuestra vida y de nuestros hijos, estoy harto de tanta peliculina... nadie se pone en tu posición ni en la mía ni en la de nuestros hijos, que son los más perjudicados por todo esto porque yo voy a seguir mi vida, tú también, pero ellos van a depender siempre de nosotros... nadie te va tocar la puerta para darte un tarro de leche”, dijo el cantante entre lágrimas.

John Kelvin aseguró que su error más grande fue haber regresado a la casa compartía con Dalia luego de su separación. Asimismo, dijo que le dolió que su ex haya hecho un circo de su ruptura y hasta haya mostrado que puso sus cosas en bolsas de basura.

Por otro lado, reconoció que no mantiene intimidad con ella hace tres semanas y que si se acercaron fue porque ella lo buscaba también.

DALIA LO CUADRA

Dalia Durán indicó que en todo momento quiso conciliar con John Kelvin pero él seguía mintiendo a nivel nacional. “Debería aprender a controlar su ira antes de hablar... cómo no va morir el amor con todos los descaros que ha hecho, él a mí me ha destruído totalmente como mujer”, aseguró.

En ese sentido, dijo que nunca durmieron en cuartos separados y que jamás existió una separación definitiva. “Yo no voy a salir a hablar en ningún otro programa de ti o de nuestra separación, todo va ser por la vía legal... déjame ver a mis hijos y dame mis pertenencias”, le contestó el cantante.

Más adelante, John Kelvin se mostró fastiado porque escuchó las voces de sus hijos y le dijo a su expareja que no permita que vean el programa. “Yo asumo mi error, pero me duele no estar con mis hijos, abrazarlos, y me duele haberme portado como un patán con la madre de mis hijos. Fue producto de mi furor, soy un ser humano... mi hijos están llorando, para mí es difícil esta situación, no los veo hace dos semanas”, dijo.