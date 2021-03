John Kelvin fue invitado por el programa ‘Mujeres al mando’ y se pronunció acerca de la situación que viven los artistas en medio de la pandemia del coronavirus, dado que la industria del entretenimiento en el Perú fue una de las más golpeadas.

John Kelvin hizo un pedido al Ministerio de Cultura por la falta de apoyo hacia los música. El cumbiambero aseguró que desde hace meses vienen intentando conseguir la autorización del Gobierno para volver a los escenarios.

El cantante no pudo evitar romper en llanto al hablar de sus compañeros, quienes no la pasan nada bien desde hace un año debido a que no trabajan.

Jhon Kelvin rompe en llanto y hace pedido al Gobierno

“Hay personas que tienen más hijos que yo y no tienen nada que comer, eso me duele a mí porque yo soy padre. Me duele ver a mis amigos músicos que no tienen que comer, eso me duele y me indigna”, comentó.

John Kelvin también mencionó que en otros países ya existe un protocolo para la reapertura de los conciertos, y espera que en el Perú también puedan aplicarse.

“No me parece justo que no vean por los músicos, los cantantes, los autores, gente que se dedica al arte durante el año. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Este año tampoco van a comer? Se van reactivando cosas, ¿por qué no se reactiva la música?”, agregó

