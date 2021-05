John Kelvin estuvo este martes en Mujeres al Mando y se refirió al ampay que difundió Magaly Medina, donde se le ve ingresando a un hotel con una joven desconocida mientras estaría intentando reconciliarse con su aún esposa.

“Estoy tranquilo, sí, he tenido un trance de separación como todo el mundo, son 13 años de relación con mi aún esposa. Vivimos juntos, nos llevamos bien pero ese tema de vender humo, malinformar a la gente, es como que das a entender que estoy con la madre de mis hijos”, indicó el cantante.

En ese sentido, volvió a recalcar que vive con Dalia Durán y tratan de llevar una buena relación de padres, aunque no descarta que se amisten. “Si en ese trance regresamos, como persona pública que soy, lo anunciaré en las redes sociales al igual que ella, pero no se ha dado, ni por mi parte ni por la de ella... el amor no se va de la noche a la mañana”, aseguró.

John Kelvin se volvió a referir al ampay de Magaly Medina y le pidió que no malinforme a su público. “Eso daña la relación que ahorita estamos teniendo como padres”, agregó.

Finalmente, el cantante aseguró que no quiere hablar de terceras personas pero es libre de salir con quien quiera. “Estoy en mi derecho de salir, no estoy haciendo nada malo”, se defendió.