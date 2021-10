Desde el penal de Lurigancho, John Kelvin brindó una entrevista en exclusiva a Trome y aseguró que se ha perdonado y en este tiempo se ha reencontrado consigo mismo. Al respecto, Magaly Medina arremetió contra el cumbiambero al afirmar que no le cree nada.

“Yo creo que esa entrevista la dio con el fin de lavarse la cara porque ya tiene tres meses en prisión preventiva y seguramente su abogado debe estar pidiendo que le den comparecencia restringida o que le recorten el tiempo en la cárcel”, dijo la ‘urraca’ durante su programa en vivo.

La conductora de Magaly TV La Firme no dudó en despotricar contra John Kelvin, quien, como se recuerda, fue enviado a prisión preventiva tras la agresión física, psicológica y verbal que sufrió su esposa Dalia Durán.

“Él quiere dar a entender a todos que es un hombre nuevo, que es un resiliente, un emprendedor desde la cárcel, que ha cambiado, que se ha reconciliado con Dios y consigo mismo”, señaló para luego resaltar que no le cree nada.

Magaly no cree en arrepentimiento de John Kelvin: “Semejante atrevido y golpeador de mujeres” Video: Magaly Medina

“Yo que lo he visto aquí sentado, pidiéndole disculpas a Dalia Durán y a los días ver a Dalia Durán totalmente magullada por él, no, yo no puedo creer en un cambio tan repentino. Los cambios repentinos no existen, menos aún porque la cárcel es dura, pero tampoco te enseña algo que tienes grabado aquí en el cerebro”, sentenció.

Además, Magaly dejó en claro que el cantante primero debe conseguir el perdón de la madre de sus menores hijos, antes que la de él mismo.

“Él habla y dice ‘yo me he perdonado a mí mismo’, ¿Ah si? ¿De qué te has perdonado? Semejante atrevido y golpeador de mujeres. Si quien tiene que perdonarte es la mujer a la que engañaste, humillaste públicamente, y hasta casi convertirla en una sombra de sí misma”, arremetió.

JOHN KELVIN HABLA CON TROME

En esas frases hablas del perdón, ¿has perdonado tus errores?

Sí, me he perdonado. Siempre he creído en Jesús ahora estoy haciendo lo que Dios quiere, me estoy humillando ante Él, estar aquí ya casi cuatro meses hizo que me reencontrará conmigo mismo, porque mi corazón estaba tan oscuro, triste, mis pensamientos y emociones eran muy confusas.

¿Quieres pedirle perdón a alguien más?

Confío en la ley de mi país y en el poder de Dios, mi caso está en investigación y no puedo hablar del tema. Sé que saldré con el corazón sano y más fuerte que nunca.

Esta etapa hizo que se te caiga la venda, ¿estás consciente de que hiciste algo malo?

Es que no te hablo de mi etapa final, te hablo de los errores que he cometido en el transcurso de mi vida. Esto que vivo me pudo pasar hace 10 años, 5 años o más adelante porque estaba ciego, soy artista, pero también un ser humano.

¿Con tus niños hablas o no quieres hacerlo?

Tengo seis hermosos hijos y tengo comunicación con los mayores de mi primer compromiso, también con los pequeñines, de mi segundo compromiso, con ellos hablo por medio del teléfono de mi madre y mi comadre Doris.

