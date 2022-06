El programa de Magaly Medina fue el primero al que Dalia Durán acudió a contar la agresión de John Kelvin. La cubana se presentó con la evidencia de la violencia de la que fue víctima por parte del padre de sus hijos.

Precisamente, por eso, Magaly Medina se mostró sorprendida por el cambio de versión de Dalia Durán, luego que hace unos meses afirmó que el cumbiambero la forzó a tener intimidad al ingresar a su casa.

“Me meto a mi cuarto para dormir y no le dije nada. Simplemente le dije ‘retírate y por favor vete de la casa’... No le bastó y me quitó el edredón (…) Me forzó a tener intimidad, yo le había dicho a él que no me podía tocar”, denunció.

Magaly Medina sobre Dalia Durán: “Quiere salvar su a su agresión”

La conductora de Magaly TV: La Firme cuestionó que el abogado de John Kelvin exhiba la declaración en la cámara gesell de la cubana donde se echa para atrás y niega que el cumbiambero la haya abusado sexualmente.

C sorprendida por cambio de versión de Dalia Durán: “Fue para salvar a su agresor”

“Lo que nos ha asombrado de todo esto es que el abogado de John Kelvin exhiba el testimonio de la cámara gesell de Dalia Durán donde ella dice que nunca la violó su esposo. Con el fin de salvar a su golpeador, ella dice que ellos vivían juntos, que él no irrumpió en su casa y que todo era paz y tranquilidad”, manifestó.

La ‘urraca’ indicó que el cambio de versión de Dalia es motivo de análisis para los psicólogos. “¿Por compasión? ¿Por pena? ¿En enganche emocional tóxico? ¿Por amor, malentiendo? ¿Por presión? Etc”, agregó.

