El cantante de cumbia Marco Antonio Guerrero aplaudió la actitud de su compañero John Kelvin, quien se encuentra fabricando billeteras y carteras en el penal Lurigancho, y espera que tras cumplir sus 9 meses de prisión preventiva recupere su libertad y tenga un cambio en su vida.

“Sé que mi compadre John Kelvin está fabricando billeteras y carteras de cuero en el penal, eso me parece de lo mejor. Espero que estos meses que debe estar detenido pasen rápido, que este tiempo le sirve para recapacitar y que al salir tenga un cambio positivo en su vida, pues tiene que velar por sus hijos”, señaló el cumbiambero.

Además, señala que John Kelvin es un cantante muy talentoso y considera que va a recuperar su lugar en la cumbia peruana. “John Kelvin es muy talentoso, ha empezado desde chiquillo y conoce muy bien el ambiente de la música. Estoy seguro que cuando salga va a trabajar duro para sacar adelante a sus hijos, debe enfocarse en eso y crecer como artista. Todos en la vida cometemos errores, pero se debe valorar cuando la gente tiene un cambio en su vida”, enfatizó Marco Antonio Guerrero.

En otro momento, cuenta que hace unos días estuvo de gira en Europa, visitando a las colonias peruanas en España e Italia. “Estuve alrededor de diez días en Europa donde todo se ha reactivado y el público siempre recibe con mucho cariño a los artistas, los peruanos y todos los latinos son querendones. He podido cantar en España e Italia, y de esa manera ya me estoy reactivando con los shows presenciales. También estoy trabajando en un disco nuevo, he empezado a grabar algunos temas inéditos y con arreglos diferentes para que el público lo disfrute, que sea muy bailable”, agregó el excantante de Grupo 5 y Hermanos Yaipén.

Por otro lado, respecto a su carrera, Marco Antonio Guerrero, señala que acaba de lanzar un videoclip que grabó junto a Briyit, ‘La Vampiresa de la cumbia’, con quien le une una gran amistad.

“Ese tema con Briyit lo grabamos hace unos meses y está muy chévere, a la gente le gusta mucho, tenemos muy buenos comentarios en las redes sociales. Esto nos sirve para irnos reactivando con los eventos presenciales, poco a poco tenemos que ir volviendo a la normalidad. En provincias se está trabajando mucho, las condiciones son mejores pero igual debemos de recordar que la pandemia no ha acabado y debemos de tomar todas las medidas de bioseguridad”, dijo el cantante.