No acepta ser un violador. John Kelvin se presentó este 24 de noviembre en ‘Amor y fuego’ para hablar acerca del abuso físico y supuesto abuso sexual que cometió en contra de Dalia Durán, además de brindar detalles de su paso por la cárcel y la polémica reunión que tuvo con su expareja para conciliar.

Sim embargo, durante el programa, Gigi Mitre le preguntó acerca del delito de violación del que se le acusó en un principio: “ ¿Está actuando Dalia, se inventó una historia? ”. A lo que Kelvin respondió: “Bueno, es su versión”.

La respuesta no convenció a la conductora, por lo que decidió cuestionarlo una vez más: “Te estoy preguntando a ti, ya sabemos que es su versión, yo te pregunto a ti: ¿Ella está actuando y se inventó todo?”

El cantante de cumbia continuó con evasivas: “Es su versión y ustedes la están escuchando” . Mitre le preguntó nuevamente: “No sé por qué es tan difícil responder, ¿está mintiendo?”

Acá me acusaron de dos delitos: violencia física y presunta violación sexual, hasta ahí estamos claros (…) también me preguntaron a mí si yo había tenido intimidad ese día, me lo preguntaron y yo les dije que no (…) Yo te estoy hablando de la respuesta que tengo que dar: nunca tuvimos intimidad ese 5 de julio” , finalizó Kelvin.

‘Peluchín’ tras discurso de John Kelvin: ¿Por qué dices que Dalia debe sanar?. VIDEO: Willax

