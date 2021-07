John Kelvin pasará los siguentes siete meses en prisión preventiva. La tarde del último sábado fue trasladado desde la sede de la Fiscalía hasta el penal Ancón 2 para reos primarios, donde aguardará por las investigaciones de su caso.

Según la abogada Rosario Sacieta, conocida por su defensa de las mujeres, si se comprueba la denuncia de violación sexual realizada por su todavía esposa, Dalia Durán, la pena podría variar entre los 20 y los 26 años de prisión. Además, por la otra denuncia de violencia física, explicó que el máximo sería de 12 años.

“Ahí tienes 38 años, pero va de 20 a 26, o sea, le pueden poner 22. Pero el máximo sería 38 y aplicable 35″, dijo la conocida ‘Doctora Ley’ en declaraciones para Domingo al Dia.

Dalia Durán tendrá que pasar por la cámara gesell para que los especialistas determinen si sus denuncias son aunténticas.

LA DENUNCIA DE DALIA

El pasado lunes, Dalia Durán denunció a John Kelvin por violencia física psicológica y sexual en la comisaría de San Miguel. Horas antes, le mandó un mensaje a su abogado pidiendo ayuda, ya que el cantante la habría agredido. Daniel Leiva acudió a la dependencia y junto con la Policía intentó ingresar al departamento de la cubana.

La rubia no quiso abrir la puerta y aseguró que todo estaba bien con su esposo, pero las autoridades insistieron. Finalmente permitió que ingresaran y la encontraron con evidentes signos de violencia. John Kelvin fue encontrado en su dormitorio.

Según Dalia Durán, el cumbiambero, con quien ya no convivía, llegó a su departamento durante la madrugada del lunes y la golpeó en el rostro y cuerpo y abusó sexualmente. A la mañana siguiente, como si nada hubiera ocurrido, el agresor acudió a la farmacia y le compró medicamentos para los golpes.

En su defensa, John Kelvin contó a la Policía que fue ella quien lo amenazó con un cuchillo y le exigió que se fuera de la casa, motivo por el cual le pidió que se calmara y la abrazó con fuerza para evitar que le haga daño.

NO ERA LA PRIMERA VEZ

Dalia Durán dijo a las autoridades que esta no era la primera vez que su aún esposo la agredía. Según su testimonio, la violencia empezó en el 2009. “Se calmó un tiempo y dos años después nuevamente me agrede, lo denuncié en dos oportunidades”, dice en su manifestación. “Me agredió con patadas, puñetes, me pisó la cabeza en el piso en el 2014″, agregó.

A finales de junio pasado, hace solo dos semanas, ambos estuvieron en la comisaría de San Miguel denunciándose mutuamente por violencia psicológica. El abogado de la cubana indicó que John Kelvin había intentado ingresar a la casa de su esposa por la fuerza y les había gritado a sus hijos, haciéndolos llorar. Cuando fueron a poner la denuncia, se dieron con la sorpresa de que el cantante se había adelantado y la había denunciado.

Dalia Durán aseguró que John Kelvin la agredía desde 2009. En 2014 dijo haber sufrido una brutal golpiza de su aún esposo y la última vez que lo denunció fue a finales de junio de 2021, por violencia psicológica cuando intentó ingresar a su departamento de manera agresiva y asustó a sus hijos. Justicia dictó medidas de protección a su favor, es decir, el cantante no podía acercarse ni tener ningún tipo de comunicación con ella. Video: Domingo al día

Finalmente la justicia falló a favor de Dalia Durán y le otorgaron medidas de protección, es decir, el cumbiambero no podía acercarse a ella a menos de 500 metros y no podía tener ningún tipo de comunicación.

Fue en ese momento que Dalia Durán y John Kelvin declararon a la prensa que su relación había terminado definitivamente. Inclusive, el cantante lloró en Mujeres al Mando y le pidió llevar la fiesta en la por el bienestar de sus hijos.

Ella, quien participó en El Artista del Año como el apoyo de Milett Figueroa, dijo que estaba soltera pero que su todavía esposo algunas veces iba a su casa para apoyarla con el cuidado de sus hijos mientras no estaba, como durante los ensayos del reality.

“Tenemos una buena relación y siempre lo aconsejo para bien”, dijo en aquel momento Dalia Durán, sin imaginar que dos semanas lo denunciaría por una brutal agresión y él terminaría tras las rejas cumpliendo siete meses de prisión preventiva.