¡LIBRE! Jonathan Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin, saldrá en libertad luego de permanecer recluido en el penal de Lurigancho por más de un año, esto por los delitos de agresión física y sexual a su todavía esposa Dalia Durán.

En diálogo con Trome, su abogado, Juan Arturo Farge Begazo, recuperará su libertad. “El 15 de octubre presentamos el recurso de apelación, donde están todas las pruebas que indica que no actuaron en primera instancia, tal como es el médico legista de parte”, expresó.

“Ha podido salir libre desde el 15 de octubre, que presentamos el informe oral. Él puede salir libre porque el trámite es interno, entre el Poder Judicial y el INPE. Desde el 15 de octubre, estamos contando las horas y minutos para que salga”, detalló a este medio.

¿QUÉ PASÓ CON JOHN KELVIN?

En julio del 2021, Dalia Durán denunció a John Kelvin por haberla agredido físicamente en su departamento durante la madrugada del 5 de julio. “Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘qué te pasa’. No hubo ninguna discusión de por medio. Un puñete fuerte, me dejó privada. Me meto en mi cuarto para dormir, no le dije nada”, dijo en el espacio conducido por Magaly Medina.

Tras ello, el cantante fue detenido y posteriormente, en mayo de este año, el Poder Judicial dictó 21 años de prisión por hallarlo culpable de los delitos de agresión física y violencia sexual contra la cubana Dalia Durán.

No obstante, la misma Dalia Durán cambió su versión y desistió de la denuncia por violación, este sería el principal motivo por el cual recuperaría su libertad, según la misma defensa de John Kelvin.

“(¿John está confiado en recuperar su libertad?) Claro. Siempre hemos creído en la verdad judicial, no existe prueba del delito que se le atribute (agresión sexual). John siempre ha confiado en su verdad, en Dios y en la familia que lo apoya”, detalló.

