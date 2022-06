Un nuevo giro al caso. Este jueves se dio a conocer que el cantante John Kelvin, condenado a 21 años de cárcel por los delitos de agresión física y violación sexual contra su aún esposa Dalia Durán, podría quedar en libertad a raíz de un recurso de hábeas corpus que ya fue presentado por parte de su defensa legal.

Ricardo Franco de la Cuba, abogado de Antauro Humala y nuevo defensor de John Kelvin, habló con el programa Dilo Fuerte, en el que señaló que impusieron dicho recurso -que busca la nulidad de la sentencia- debido a las versiones que Dalia Durán dijo inicialmente y alegando también la demora de la cubana en presentar la denuncia.

“La agraviada simplemente se comunica con su abogado y le manda la foto de que está lesionada. El abogado es el que arma todo este operativo, este espectáculo. Se viene después de ocho horas con la policía. Interviene la policía y en su denuncia inicial no figura que fue víctima de violación. Lo más importante está en el reconocimiento médico legal. Ella pasa el mismo día de los hechos, pero no dice que tiene las piernas afectadas”, aseguró el letrado.

En ese sentido, el defensor de John Kelvin consideró que Dalia Durán se autoflageló con el fin de ‘inventar’ las pruebas de que había sido víctima de violencia sexual.

Abogado de John Kelvin presentó habeas corpus por libertad del cantante

“En la noche, ella da su declaración y narra en su manifestación policial, en la cual habla que ha sido víctima de agresión, pero no de agresión sexual (...) Ella declara que no ha sido víctima de violación sexual y es el abogado el que le hace una pregunta dirigida. Prácticamente ha sido dirigido. Para mí, sí (se agarró las piernas y se provocó los moretones) porque pasaron dos días”, agregó.

Tras ello, el abogado tildó la sentencia de inconstitucional y señaló que, en caso no tenga éxito el hábeas corpus, acudirá a otras instancias en busca de la liberación de su patrocinado.

“La sentencia es inconstitucional. Ella en la cámara Gessel dijo que no había sido violada; cuando la interroga el sicólogo, también dijo lo mismo, y en la declaración judicial, igual (...) Se han violado derechos,no se puede condenar a una persona por una simple duda. El juez está obligado a las pruebas a favor y eso han dejado de lado los jueces que lo han condenado”, sentenció.

Dalia se reafirma en pedir el divorcio a John Kelvin

En diálogo con Trome, Dalia Durán reconfirmó que sigue en sus planes el pedirle divorcio a John Kelvin, aunque enfatizó que busca un abogado que la asesore en este proceso.

“Lo que sucede es que recién acabo de salir del tema de todas las audiencias, fue un proceso largo. Ahorita estoy enfocada en trabajar y en los bebés, no tengo tiempo para nada, llego a mi casa super cansada del trabajo. Pero el tema no viene por ahí, yo sí quiero divorciarme, no creo que John tenga algún problema para firmar los papeles. No tengo ningún contacto con su abogado, pero se lo haré llegar”, manifestó al respecto.

