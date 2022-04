Dalia Durán estuvo este miércoles en Amor y Fuego y se refirió a la última audiencia de John Kelvin, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras ser acusado de golpear brutalmente a la madre de sus hijos. La cubana comentó que estuvo presente en la diligencia y que actualmente está llevando terapia psicológica con Lizbeth Cueva.

“ Yo ya no puedo creer nada porque no es la primera vez. Me da mucha pena porque es el padre de mis hijos, lo va ser para toda la vida, pero yo no tomo las decisiones, yo no soy el juez ni el fiscal”, dijo la rubia sobre el arrepentimiento del cumbiambero.

Asimismo, indicó que tiene sus metas muy claras y reconoció que su ex está en esa posición como resultado de sus acciones. “Yo no pretendo interferir ahí de manera alguna”, aseguró luego de haber sido acusada de querer retirar la denuncia en su contra hace unos meses.

DALIA DURÁN: JOHN KELVIN TRABAJA PERO NO ME DA DINERO

Dalia Durán también comentó que sabe que John Kelvin está trabajando dentro del penal en la confección de carteras. “Él lo comentó en la audiencia, que estaba haciendo carteras, billeteras, está dando talleres, pero yo no recibo dinero. Creo que lo vende su familia pero yo no recibo nada, yo mantengo mi casa sola, no me da nada, en absoluto, nada de nada, y o mantengo mi hogar”, acotó.

Por otro lago negó que sus hijos lo vayan a visitar en prisión pero reconoce que le da pena verlo en la situación en la que está. “No se lo deseo a nadie”, dijo la cubana.

Finalmente, Dalia Durán indicó que el juez está pidiendo entre 20 y 21 años de prisión para John Kelvin. “Estamos en la etapa final, me supongo que en estos días ya se debe estar determinando cómo termina en proceso”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Óscar del Portal se pronuncia tras ampay: Jura que Fiorella Méndez durmió en el mueble

Vanessa Quimper, esposa de Óscar del Portal, elimina video de su matrimonio: ¿Se acabó la relación?

Gisela Valcárcel se enfrenta a Magaly Medina por ampays: “Dignidad y respeto por la intimidad de otro”