John Kelvin pasará los siguientes 7 meses en la cárcel, luego que la jueza que ve su caso le dictara 7 meses de prisión preventiva mientras duran las investigaciones por la denuncia que le entabló su todavía esposa, Dalia Durán, por violencia física, psicológica y sexual.

La cubana estuvo en el programa de Magaly Medina para contar cómo se siente después de la sentencia a su aún esposo.

“Desde el domingo que empezó esta pesadilla, para mi hogar completo. No he tenido ganas de nada. No he podido conciliar el sueño”, agregó Dalia Durán.

La aún esposa de John Kelvin concluyó que aún tiene “sentimientos encontrados”, pues esto “no debió suceder”.

“NO TIENE PARA PAGAR CASA, PERO SÍ ABOGADOS”

Tras conocerse detalles de la masacre que sufrió Dalia Durán, la conductora Magaly Medina ha sido crítica con John Kelvin, a quien cuestionó que no tenga dinero para pagar el departamento donde vive sus hijos, pero sí para solventar los gastos de hasta dos abogados.

“Tiene buenos abogados, no tiene para pagar el alquiler de su casa; pero sí tiene para buenos abogados. Tiene amigos que lo recogen en carros excelentes. El pata tiene amigos poderosos; pero la justicia debería de proteger al más débil”, manifestó la periodista.