John Kelvin pasará los siguientes 7 meses en la cárcel, luego que la jueza que ve su caso le dictara 7 meses de prisión preventiva mientras duran las investigaciones por la denuncia que le entabló su todavía esposa, Dalia Durán, por violencia física, psicológica y sexual. Hay otra mujer que se ha solidarizado con ella y también pasó por lo mismo: Lady Guillén.

En 2016, Rony García, expareja de la conductora de televisión, fue condenado a siete años de pena privativa de la libertad y el pago de 100,000 soles como reparación civil.

El cantante luego que había sido condenado a 4 años de prisión suspendida por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia revisó su caso y lo sentenció a la cárcel.

Lady Guillén denunció el año 2012 haber sido agredida brutalmente por su entonces pareja Rony García, a quien acusó de mantenerla secuestrada. En junio de ese año logró escapar con la ceja rota y moretones en el rostro y todo el cuerpo. “Elegí entre vivir o morir”, dijo en ese entonces.

SE SOLIDARIZA CON DALIA DURÁN

Lady Guillén se solidarizó con Dalia Durán después de enterarse lo que le había sucedido con John Kelvin.

“Yo sé que en este momento ella está confundida, no sabe qué hacer y se siente sola porque no tiene familia en este país y están de por medio sus hijos que están sufriendo”, dijo en ‘América Hoy’.

Lady Guillén también mandó un mensaje a Dalia Durán para indicarle que no se encuentra sola y que tiene a muchas personas con las cuales se puede apoyar.

“Yo quiero que entiendas Dalia que no estás sola, el hecho que no seas peruana no quiere decir que nosotras como mujeres no te apoyemos. Tienes a muchas personas en el país que van a defenderte”, agregó.

Lady Guillén pidió a Dalia Durán que sea fuerte durante el proceso de la denuncia de John Kelvin, sobre todo, por sus hijos.

