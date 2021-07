Cada día se van conociendo detalles más escabrosos en el caso de John Kelvin y Dalia Durán y lo revelado ayer por el abogado de la esposa del cantante complicarían aún más la situación legal del intérprete, pues ya hay un pedido de prisión preventiva de nueve meses que se verá mañana en la audiencia programada para las 10 de la mañana .

Desde que salió a la luz el caso de violencia física y psicológica que John Kelvin ejercía sobre Dalia Durán, poco a poco se han ido conociendo más detalles del infierno que la cubana ha tenido que vivir al lado del cumbiambero, hoy detenido y a la espera de este viernes 9 de julio cuando un juez decida si lo manda a prisión o no por nueve meses.

Sin embargo, tras la declaraciones que dio anoche el abogado de Dalia Durán, hay pruebas suficientes que condenarían y se confirmaría el pedido del fiscal a cargo del caso.

MÁS EXÁMENES

La madrugada del miércoles, Dalia fue evaluada por el médico legal del área de ginecología y luego por un psicólogo, siguiendo los procedimientos de la denuncia por violación sexual.

Además, ayer en la mañana un equipo de criminalística de la policía de investigaciones llegó hasta su domicilio en la avenida Costanera, en San Miguel, para realizar la toma de muestras correspondientes en el dormitorio donde ocurrió la agresión física y violación sexual.

El fiscal provincial Oswaldo Taccsi formalizó esa investigación y, por el momento, el cantante permanecerá detenido en la comisaría de San Miguel hasta que un juez dictamine su situación legal.

Abogado de Dalia Durán compartió con Amor y Fuego el segundo informe médico de su patrocinada, tras denunciar que fue ultrajada y masacrada por su aún esposo, John Kelvin.

“Vino de frente a pegarme, me tiró un puñete en la cara que me privó. De ahí me metí a mi cuarto para dormir y le dije retírate, pero no me hizo caso. Se metió a mi cuarto, me quitó mi ropa interior, él la suya y me forzó a tener intimidad, me dobló el brazo y hasta colocó una almohada en la cara para que no grite y a cada rato me decía: Mírame a los ojos. Literalmente me violó”, dijo Dalia llorando al narrar cómo sucedieron los hechos de la pesadilla que vivió.

Por otro lado, la cubana precisó que irá hasta las últimas consecuencias contra el cantante porque estuvo a punto de morir.

“Lo voy a meter preso”, dijo.

“Este caso está en investigación preliminar, pero en un caso comprobado con pruebas fehacientes la pena puede ser de hasta 30 años por agresión y violencia sexual”, comentó el abogado José Mejía.

