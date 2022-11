John Kelvin se presentó, por primera vez, en una entrevista para contar su verdad tras haber estado en prisión por más de un año. El cumbiambero conversó con los conductores de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes le preguntaron por el hijo mayor de Dalia Durán, que tiene 20 años.

“No me ha enfrentado, no he hablado con él pero sí considero que va haber un momento. Él no se ha criado conmigo, vive con su papá, pero yo siempre lo he tratado como a un hijo más, le tengo mucho cariño y viceversa y considero que sí tengo que hablar con él en algún momento”, dijo el cantante.

Además, contó que no lo ve desde antes de ser condenado a prisión. “Todo el tiempo que he estado privado de mi libertad no lo he visto, y más, hace casi dos años. Le pregunté a Dalia por él y me dijo que estaba bien... no pretendo acercarme ahorita tampoco, será en el futuro, tengo que pedirle perdón a él también, personalmente ”, acotó John Kelvin.

En ese momento, Gigi Mitre le consultó que si no temía que el joven lo enfrentara por haber agredido a su madre. “Es su hijo pero me conoce bastante tiempo, no me conoce de un día para otro, cuando se dé el tiempo hablaré con él y eso quedará entre nosotros. No lo voy a buscar (el encuentro), va llegar solo”, refirió.

JOHN KELVIN DICE QUE NO VIOLÓ A DALIA

No acepta ser un violador. John Kelvin se presentó este 24 de noviembre en ‘Amor y fuego’ para hablar acerca del abuso físico y supuesto abuso sexual que cometió en contra de Dalia Durán, además de brindar detalles de su paso por la cárcel y la polémica reunión que tuvo con su expareja para conciliar.: ‘Peluchín’ tras discurso de John Kelvin: ¿Por qué dices que Dalia debe sanar?

Sim embargo, durante el programa, Gigi Mitre le preguntó acerca del delito de violación del que se le acusó en un principio: “¿Está actuando Dalia, se inventó una historia?”. A lo que Kelvin respondió: “Bueno, es su versión”.

La respuesta no convenció a la conductora, por lo que decidió cuestionarlo una vez más: “Te estoy preguntando a ti, ya sabemos que es su versión, yo te pregunto a ti: ¿Ella está actuando y se inventó todo?”

El cantante de cumbia continuó con evasivas: “Es su versión y ustedes la están escuchando”. Mitre le preguntó nuevamente: “No sé por qué es tan difícil responder, ¿está mintiendo?”

Acá me acusaron de dos delitos: violencia física y presunta violación sexual, hasta ahí estamos claros (…) también me preguntaron a mí si yo había tenido intimidad ese día, me lo preguntaron y yo les dije que no (…) Yo te estoy hablando de la respuesta que tengo que dar: nunca tuvimos intimidad ese 5 de julio”, finalizó Kelvin.

