Daniel Leiva, abogado de Dalia Durán, estuvo este lunes en Mujeres al Mando para contar pormenores de la audiencia de prisión preventiva contra John Kelvin, que finalmente dictaminó que el cantante pase los siguientes 7 meses tras las rejas mientras duren las investigaciones del caso.

Karla Tarazona aseguró que los argumentos que usó su defensa para determinar su arraigo y evitar la prisión preventiva eran sorprendentes. “Según su abogado, desde el 20 de junio tiene un trabajo donde supuestamente está en planilla y que es productor de televisión, no entiendo... no le conocía esa profesión, según el ruc de la empresa, es un estudio contable... yo me pregunto, ¿qué hace un productor de televisión en un estudio contable?”, dijo la conductora.

Por su parte, el doctor Leiva agregó que tuvo acredicación de salud hasta diciembre de 2019 y después no tuvo trabajo conocido ni formal. Asimismo, mencionó que durante la audiencia argumentó que sufrió una descompensación durante la madrugada.

“Dijo que bajó tres kilos de peso y que como no estaba consumiendo sus proteínas, se sentía mal. La magistrada le preguntó que si en ese momento se sentía mal y el dijo que no y ahí quedo”, explicó el defensor de Dalia Durán.

