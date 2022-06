La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, comentó sobre la condena de 21 años de cárcel que recibió John Kelvin por la brutal golpiza y abuso sexual contra la madre de sus hijos, Dalia Durán. La presentadora fue enfática al remarcar que existe pruebas de tal agresión que justifique los años de cárcel.

“Claramente, este es un tema judicial, hay detalles que desconocemos, sin embargo, el sentenciado puede apelar, lo cierto y evidente es que hay una prueba y es el maltrato físico, sino vean la imagen terrible de Dalia Durán ”, dijo.

Asimismo, Rebeca Escribens pidió ayuda emocional a los pequeños hijos de la cubana con el cantante de cumbia, pues en el futuro conocerán a detalles el mediático caso de sus padres.

“Como siempre, para cerrar este tema, pensando como mamá en los hijos, ayudar a los hijos con apoyo profesional, creo que es vital, no para borrar el daño emocional que puedan tener porque el daño ya está hecho, sino para al menos aminorar y saberlo manejar porque las redes sociales son muy crudas y en algún momento se lo van a decir o incluso lo van a ver”, puntualizó.

JOHN KELVIN: “ME EQUIVOQUÉ, MIS HIJOS ME NECESITAN”

Durante la lectura de la sentencia, John Kelvin se mostró arrepentido y recalcó que “no es una mala” persona”. El cantante, quien fue considerado una de las mejores voces de la cumbia, también afirmó que en ningún momento trató de evadir su responsabilidad.

“ Cometí un error, yo no soy una mala persona. Mi esposa sabe que yo no soy una mala persona. Me equivoqué , sí me equivoqué, pero nunca me oculté, nunca me escapé, siempre estuve con ella , hasta el último instante estuve con ella en la comisaría, no me escapé para nada, yo asumí”, manifestó.

Además, John Kelvin rechazó que haya cometido abuso sexual contra Dalia Durán. “Violación nunca hubo, señores magistrados, nunca. Casi un año investigando por un delito que nunca hubo”, recalcó.