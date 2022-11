CLARO MENSAJE. Rebeca Escribens se pronunció luego que John Kelvin ofreciera una entrevista al programa ‘Amor y Fuego’ y mostrara su arrepentimiento por haber golpeado brutalmente a Dalia Durán. La conductora de ‘América Espectáculos’ le envió un fuerte mensaje a la cubana, dejando en claro que no cree en el cumbiambero.

Pese al perdón y asegurar que fue la primera vez que le levantó la mano a Dalia, Rebeca Escribens se mostró en contra a John y aseguró que lo volvería a hacer en caso que regrese con la modelo.

“Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Te digo a ti mujer que me estás escuchando, el día que un hombre te ponga la mano por primera vez lo va a hacer siempre, métete eso en la cabeza, ¿tatúatelo ya? en tu cabecita ”, dijo.

JOHN KELVIN REAPARECIÓ EN TELEVISIÓN

John Kelvin se presentó en el programa ‘Amor y fuego’ para pronunciarse por primera vez sobre la brutal golpiza que le propinó a Dalia Durán, por la que estuvo preso en el penal de Lurigancho. El cantante fue encarado por Rodrigo González y Gigi Mitre quienes recordaron sus violentos actos.

El cumbiambero indicó que ha cambiado y que reconoce que cometió ‘un error’ y que no justifica sus actos. Rodrigo González le dijo que está romantizando la violencia y cree que no ha cambiado. “A pesar de que todo lo que describes no dudaste en masacrarla”, le dijo en un primer momento ‘Peluchín’ a John Kelvin, quien intentaba defenderse.

Minutos más tarde, Rodrigo González le dijo a John Kelvin que ‘casi mataba’ a Dalia Durán y que por poco y se convierte en un feminicida por la brutal golpiza que le propinó a Dalia Durán aquella noche.

“No se trata solo de ti, cualquier persona que denote arrepentimiento, lo primero que tiene que hacer es reconocer, te veo lejos de eso. Parece que te estuvieras excusando, minimizando. Cambiando una palabra como es ‘masacrar’ por algo romántico como es ‘un error’. Estás romantizando la violencia y la agresión, casi la matas. Casi pasas de ser un hombre violento a un feminicida”, dijo ‘Peluchín’ en el programa ‘Amor y fuego’.