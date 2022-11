John Kelvin estuvo la tarde de este jueves en Amor y Fuego para contar su verdad, luego de haber estado preso durante más de un año en el penal de Lurigancho por una fuerte denuncia de su todavía esposa Dalia Durán, quien lo acusó de haberla agredido psicológica, física y sexualmente.

El cumbiambero habló de sus nuevos emprendimientos y anunció que relanzará su marca de carteras y billeteras, además de fundar una ONG. “Yo tengo un grupo humano de 20 personas dentro de prisión y estamos dándoles trabajo, es más estoy creando una ONG que se llama ‘Opportunity Two’, ‘Segundas oportunidades’, esta ONG hace que estas personas puedan reinsertarse desde dentro de prisión, para que cuando llegue el momento en el que salgan en libertad, tengan un trabajo y trabajen con nosotros en la fábrica”, dijo en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, asegurando al mismo tiempo que ha invertido capital en este negocio.

Además, John Kelvin reveló que en su estadía en la cárcel, se dio el tiempo para escribir dos libros, los mismos que serán publicados en 2023. “ Uno se llama ‘Mediático, de los escenarios a prisión’, y el segundo libro es un libro que habla de llegar a un lugar al que jamás pensaste llegar, como es la cárcel. Es ‘Bienvenido al paraíso, la casa del jabonero’, e l que no cae resbala o lo empujan, así es la cárcel”, explicó.

En ese momento, Gigi Mitre le consultó si había estado en prisión de manera injusta. “Yo considero que fue justo haber llegado a ese lugar poque yo cometí y lo asumí, y sí, es lo que me correspondía, pasé por eso, lo acepté, lo asimilé, lo viví, lo palpé, aprendí, porque créeme que no quiero volver a pasar por lo que ya pasé, y es ahora o nunca porque ya no voy a tener otra oportunidad más”, reconoció el cumbiambero.

Finalmente aclaró que no tiene prohibición de salida del país y que por ello en marzo viajará a Europa, para una gira musical.

John Kelvin habló de su nuevo emprendimiento y sus próximos proyectos personales y laborales.

JOHN KELVIN NIEGA SER MALTRATADOR

John kelvin hizo su primera reaparición pública en los medios de comunicación tras salir de prisión. El cantante se presentó en Amor y Fuego para contar su verdad y habló de la terapia psicológica que recibió en la cárcel, la misma que todavía continúa tras su liberación.

“A mí me hacen llevar diferentes terapias, parte de la psicología es aceptar... no llevé terapia por ser alcohólico, fue por mi impulsividad, por el manejo de la ira... yo considero que toda persona o todo artista de por sí es narcisista, todo el que se dedica a la cultura, a la cerámica, al canto, yo le pregunté a la terapeuta y me dijo que todo artista es narcisista, pero eso no me hace una mala persona, me dijo la psicóloga, me dijo que me despreocupara”, acotó el cumbiambero.

Sin embargo, luego que Rodrigo González le leyera el concepto de narcisista, negó serlo. “No me considero narcisista, me considero un ser humano como cualquiera, que camina se tropieza y se vuelve a levantar, tampoco soy un maltratador, pasó ese día, pero no soy un maltratador ”, dijo John Kelvin.

