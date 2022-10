La noticia de la liberación de John Kelvin dejó a todos boquiabiertos. El Poder Judicial ordenó la excarcelación del cumbiambero del penal de Lurigancho, luego de haber pasado más de un año recluido por una fuerte denuncia de su aún esposa Dalia Durán, quien lo acusó de haberla golpeado y abusado sexualmente.

El abogado del cantante, Juan Arturo Farge Begazo, brindó una exclusiva entrevista a Trome donde dio detalles de la nueva situación jurídica de su representado, aunque acotó que aún no ha podido conversar con el luego de conocerse la reciente decisión de las autoridades peruanas.

Asimismo, indicó que esperan que su liberación se dé este sádado 22 o en su defecto, el lunes 24 de octubre. “Todavía no he podido hablar con él. Me imagino que la libertad estará para el día lunes, pero como se trata de un caso mediático también podría salir el día de mañana . John está feliz de por fin poder reencontrarse con sus hijos, con su familia, la gente que lo quiere, con sus fans y con todos”.

JOHN KELVIN AGRADECE A DIOS TRAS LIBERACIÓN

John Kelvin rompió su silencio luego que el Poder Judicial ordenara su liberación del Penal de Lurigancho, donde estaba recluido desde julio de 2021 por una fuerte denuncia de su aún esposa Dalia Durán, quien lo acusó de haberla golpeado brutalmente y además haber abusado de ella sexualmente.

A través de sus redes sociales, el cumbiambero compartió una historia de su hermano Koky Sarmiento, quien siempre le mostró su apoyo durante los meses que estuvo privado de su libertad. “Gracias Dios. I love my little brother (amo a mi pequeño hermano)”, dice la publicación de sus stories de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR

John Kelvin rompe su silencio tras orden de liberación: “Gracias Dios”

John Kelvin libre: Poder Judicial ordena excarcelación y cumbiambero saldrá de prisión

Clínica Internacional emite comunicado por el caso de Gabriela Sevilla