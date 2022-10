John Kelvin finalmente recuperó su libertad la tarde de este martes 25 de octubre luego de más de un año recluido en el penal de Lurigancho, luego que el Poder Judicial le dictara 21 años de prisión efectiva por agredir física y sexualmente a su aún esposa y madre de sus hijos, Dalia Durán.

Durante su salida del centro penitenciario, el cantante sostenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, a pesar de la insistencia de la prensa, Kelvin evitó dar declaraciones y subió rápidamente a un vehículo.

Cabe recordar que el cumbiambero debió salir libre la tarde del pasado sábado, pero un documento faltante del Poder Judicial impidió su excarcelación.

TROME - John Kelvin abandonó Penal de Lurigancho (Video: Carlos Olivares)

DALIA DURÁN LE MANDA MENSAJE A JOHN KELVIN TRAS SU LIBERACIÓN

Dalia Durán finalmente rompió su silencio luego de conocerse la decisión del Poder Judicial para liberar a John Kelvin, quien fue sentenciado a 21 años de prisión efectiva por el delito de agresión sexual contra su aún esposa y madre de sus cuatro hijos.

La cubana declaró para América Hoy y le envió un mensaje a su expareja. “Espero que no se le olvide de esta oportunidad que Dios y la vida le está dando nuevamente y la sepa aprovechar de la mejor manera”, dijo vía telefónica para el programa de Ethel Pozo.

Asimismo, le pidió que siempre recuerde, que fue ella la que permitió que saliera de prisión, cuando hace meses decidió cambiar su versión ante las autoridades y negó que la haya agredido sexualmente. “Cuando yo hice mi cambio de versión... espero que a él no se le olvide nunca”, acotó.

Por otro lado, le pidió a John Kelvin y a su abogado que cuiden mucho sus próximas declaraciones. “Lo único que podría decirle es que tenga mucho cuidado de lo que pueda decir él o su abogado, deben ser muy cautelosos”, indicó la cubana.

Finalmente, pidió al público no victimizar a su expareja ni tampoco festejar su liberación. “Acá no hay nada que celebrar, tampoco acá él no es la víctima de nada. Yo voy a ser muy cautelosa, voy a esperar a escucharlo, pero tampoco voy a permitir burla alguna. Yo no le guardo rencor ni odio, tiene todo el derecho de volver a empezar pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, no lo vamos a sacar como mártir ni ponerle una velita al santo. Solo nosotros dos sabemos la verdad”, concluyó Dalia Durán.