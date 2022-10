El abogado de John Kelvin, Ricardo Franco de la Cuba, presentó a las 12.13 pm de hoy una demanda contra el INPE por no dar libertad a Jonathan Sarmiento Llanto. Esta Demanda de Proceso de Habeas Corpus, por la violación de Derechos Constitucionales relativos a la libertad individua l – detención arbitraria y conexos, fue firmada por Jimmy Gardella Sarmiento, primo del cantante.

“E s una demanda contra el INPE por no dar libertad a mi patrocinado, pues por un trámite burocrático están demorando la salida de John Kelvin . Qué dicen, que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima envió el oficio al jefe de la Región de Lima del INPE, pero ellos no sé porqué no lo derivan al Penal de Lurigancho. Entonces, aquí hay responsabilidad del director regional de Lima del INPE y también del presidente del INPE porque están juntos ahí, aquí hay responsabilidad por omisión y el otro por ejecución porque no quieren dar libertad, por eso el juez tiene que constituirse para darle libertad a John Kelvin”, dijo el abogado De la Cuba.

Pero John Kelvin ya debería estar libre, pues ordenada su excarcelación por la Sala, no puede permanecer más de 24 y horas detenido, según la norma.

Exacto, peor todos se hacen los locos y lo que están haciendo es inconstitucional. Debe ser liberado ya, es una detención arbitraría, está como secuestrado por orden del INPE.

ASÍ SE DIO SU LIBERTAD

El conocido cantante de cumbia Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin, saldrá en libertad muy probablemente hoy lunes 24 de octubre, luego que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima revocara la sentencia de 21 años de prisión en su contra por los delitos de violación sexual y agresión en agravio de su entonces esposa Dalia Duran. Fue condenado en mayo del año pasado.

Su exposa, la cubana Dalia Durán, lo acusó de haberla violado sexualmente y golpeado salvajemente. En su defensa, John Kelvin aseguró haber mantenido “relaciones sexuales consentidas”. Para lograr su libertad en segunda instancia, su abogado Ricardo Franco logró que el Poder Judicial no tomara en cuenta la propia declaración de su patrocinado.

“Inmediatamente después que fue detenido pasó examen toxicológico, que arrojó positivo. Cocaína y otra droga. Le han tomado su declaración bajo los efectos de la droga. Es como si le tomen una declaración a uno en estado de ebriedad. Entonces qué dijo la Sala: ‘nula, no tiene valor’”, declaró el letrado a Latina Noticias.

Sin la declaración del cantante de cumbia, su defensa legal concentró esfuerzos en resaltar “que no había pruebas” de que si quiera hubo relaciones sexuales. Según Franco, la Sala de Apelaciones también tomó en cuenta que durante la investigación Dalia Durán se retractó.

“Primero pasó examen sicológico y de ahí se retractó porque veía que su esposo está en la cárcel. Después en la cámara Gesell también se retractó, y no solamente eso, en la audiencia de la Sala Penal ella dijo que no la había violado”, detalló.

Dalia Durán tenía al momento de la denuncia lesiones en el rostro, espalda y extremidades. John Kelvin reconoció la agresión, pero -de acuerdo a su abogado- en el proceso de apelación se tomó en cuenta que el daño “no fue muy grave”. “No arroja más de diez días de incapacidad para el trabajo, porque más de diez es delito”, señaló.