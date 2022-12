John Kelvin hizo a un lado las críticas y relanzó su carrera artística tras salir de prisión. El cantante de cumbia brindó un concierto en una discoteca de Santa Anita el último sábado, sin embargo, el recibimiento del público no fue el esperado.

Magaly Medina difundió imágenes del regreso a los escenarios del cumbiambero, y aunque el local nocturno estaba lleno, lo cierto es que muy pocos coreaban las canciones del artista, incluso algunos no sabían que John Kelvin se presentaría esa noche.

Tras su presentación, el cantante fue abordado por un equipo de “Magaly TV: La Firme”, que le consultó sobre las fuertes acusaciones de su expareja Dalia Durán, sin embargo, él evitó responder en todo momento.

Al artista no le habría gustado para nada las preguntas del ‘urraco’ y decidió escribirle a Patrick Llamo, productor de “Magaly TV: La Firme”, a través de WhatsApp, para enviarle fotos del evento y para increparlo.

“Así fue mi primer show, estuvieron tus cámaras. La gente cantó, no había otro artista, solo yo, pero no creo que eso sea vendible para el programa. Tu reportero estuvo ahí, me dijo violador, pegalón, drogadicto. ¿Para eso estudian, para hacer preguntas así?”, cuestionó el exintegrante del Grupo 5.

Ante ello, la ‘Urraca’ no dudó en respaldar a su reportero y desmintió que haya insultado a John Kelvin tras su primer concierto.

“En la boca de este pegalón la mentira es vital, no sé por qué difama de esta manera a mi reportero. Mis reporteros no van a insultar al entrevistado, van a entrevistarlo con preguntas directas, que a ellos no les dé la gana de contestar no es culpa nuestra”, cuestionó Magaly Medina.

