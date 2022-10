FUERTE. John Kelvin lanzó una grave acusación contra su expareja Dalia Durán y la conductora Magaly Medina. Según el cumbiambero, ambas están coludidas para hacer un show en televisión.

“(Dalia Durán) miente, miente porque está coludida con Magaly Medina y las dos trabajan en televisión y solamente hablan las cosas que quieren que la gente escuche, justamente para pelear”, expresó en un audio difundido en Dilo Fuerte.

Además, el cantante afirmó que la madre de sus hijos “gana dinero” a costa de su imagen y remarcó que no es un drogadicto.

“Yo nunca me he drogado, esa vez sí estuve drogado, sólo esa vez, pero yo no soy drogadicto, ella ha dañado mi imagen todo este tiempo, está ganando plata conmigo” , manifestó Kelvin.

John Kelvin busca la manera de contraatacar dichos de Dalia Durán

En otro momento del audio, John Kelvin deja entrever que demandaría a Dalia Durán por sus declaraciones en los medios.

“Para esto tiene que haber una manera de cómo aclarar, porque ellas hablan sin fundamento, solamente hablan por tema de farándula, porque quieren llevarlo por otro lado”, acotó.

