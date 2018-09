John Kelvin tiene seis hijos, ¿piensa hacerse una vasectomía?

El cantante John Kelvin contó que tiene seis hijos y ya quiere cerrar la fábrica.



“No hubiera logrado una linda familia sin una esposa increíble, que esté a mi lado en los buenos y en los malos momentos... Yo estoy conforme con los hijos que tengo, con los seis. Tengo tres niños, tres niñas y estoy contento”, indicó John Kelvin.



¿Has considerado hacerte una vasectomía?

Ya lo estoy pensando... mis hijas son gemelas y si vuelvo a ser padre, de repente vienen de 2 en 2 y no... quizá mi vida ha sido dura, pero siempre he salido adelante porque mi familia me enseñó a hacerlo. Eso le inculco a mis hijos, que en la vida nada viene fácil, hay que lucharla.



De otro lado, afirmo que él respeta todas las críticas, pero algunos no son justos con su puntaje.



“Yo recibo las críticas, pero también me gusta que sean justos. Si yo veo que tú ensayas día a día para hacer lo mejor en una puesta, ya sea de marinera o folclore, das todo lo mejor y después te bajonean, entonces eso a uno le duele”, comentó.