La manzana de la discordia en la vida de John Kelvin sigue acaparando toda la atención mediática. Esta vez, el programa de Magaly Medina emitió un informe en el que muestra todas las ‘cualidades’ de la modelo que es sensación en OnlyFans por sus fotos y videos picantes.

Stefany Camus es una joven tacneña que posee una cintura de infarto que ha dejado impactado a más de uno de sus seguidores. John Kelvin cayó en la tentación y fue ampayado ingresando a un hotel con ella.

Las imágenes fueron emitidas por el programa ‘Magaly TeVe: La firme’ y causaron asombro pues hace tan solo unos días, John Kelvin gritaba su amor por su aún esposa, Dalia Durán.

El programa de Magaly Medina reveló que Stefany Camus es sensación en OnlyFans no solo por su candente contenido sino también por su alta tarifa. La modelo cobra 30 dólares por suscripción a su cuenta privada en la que posee fotos y videos hots.

John Kelvin: Stefany Camus, la chica que salió de hotel con cantante

En declaraciones para Magaly TV, Stefany Camus aseguró que el cantante le hizo creer que estaba soltero y que solo iba a su casa de su mujer a ver sus hijos.

“Él me dijo que estaba soltero y el día de la entrevista vi que iba a la casa de su mujer. A mí se me hizo demasiado raro. Estoy quedando mal, porque estoy quedando como una persona que se mete en una relación y esa nunca ha sido mi intención. Yo tenía entendido que él ya no tenía ninguna relación con su esposa”, manifestó.