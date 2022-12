Karla Tarazona y Kurt Villavicencio le contestaron con todo a Jorge Sarmiento, hermano de John Kelvin, quien usó sus redes sociales para llamar ‘ardidos’ a los conductores de D’ Mañana por las críticas que le hacen al cumbiambero.

“Me imagino que no llevas a John porque nunca pudiste estar en el círculo de amigos cuando parábamos con nuestra amiga Pamela, y tratabas de colgarte de alguien para llegar a la TV”, escribió el popular Koky en sus historias de Instagram sobre Metiche. “Par de rencorosos que son, déjenlo trabajar tranquilo y vivan felices”, agregó.

El conductor de Panamericana Televisión no se quedó callado y le contestó al hermano de John Kelvin. “Mi amiga Pamela Luna, la conozco cuando hacía la voz en off de Metiche y con ella íbamos a muchos conciertos, del Grupo 5, de los Hermanos Yaipén, que me encantaban y en alguna oportunidad he visto a John Kelvin y a su entorno, pero si hubiera querido colgarme de alguien, ya lo hubiera hecho hce 25 años cuando entré a trabajar a Panamericana como asistente de producción”, arremetió.

Por su parte, Karla Tarazona se pronunció fuerte y aseguró que en su programa nadie trata de incitar al odio. “Así como a mí, a muchas otras personas nos parecce reprochable que un hombre haya golpeado de esa forma a Dalia Durán, es mi opinión y la respetas”, dijo de manera tajante.

JOHN KELVIN PRESENTA SHOW POR PRIMERA VEZ TRAS SALIR DE LA CÁRCEL

Kurt Villavicencio aseguró que la prueba de fuego de John Kelvin es mañana viernes 2 de diciembre, cuando se presentará en su primer concierto tras salir de prisión. “El sábado también tiene dos eventos y para fin de año también, ahí veremos si la gente quiere escucharlo, yo no iría”, dijo Metiche.

TE PUEDE INTERESAR

Gonzalo Núñez revela qué hacía Pizarro para no ser ampayado y Magaly se indigna: “Cómplices y alcahuetes”

Tilsa sí le dedicó canción que bailó en su boda al Loco Vargas, asegura Samu

Janet revela que se compró depa con su trabajo en América Hoy: “Pago 1700 soles mensuales”