John Kelvin usó sus redes sociales para mostrar sus más emotivos reencuentros con sus seres queridos y amigos, luego de salir de prisión después que el Poder Judicial declarara nula la condena de 21 años de cárcel que recibió por la denuncia de su aún esposa, Dalia Durán, por violencia sexual.

El cumbiambero difundió imágenes de él con su madre y sus dos hijos con Yuleika Vásquez. Asimismo, compartió el emotivo mensaje por WhatsApp que le mandó su hija adolescente, quien lo calificó como un buen padre.

“Te amo pa’ eres el súper papá. Eres un buen papá, por eso mis hermanos y yo te queremos mucho. Después te haré algo, ya verás, es sorpresa, te amo súper papá”, escribió la menor según las historias de John Kelvin.

El cumbiambero no pudo evitar reaccionar al mensaje de su engreída y se mostró orgulloso. “Cuando mi hija me da en el corazón, te amo mi reina”, acotó el cantante.

Dalia Durán declaró para Amor y Fuego a más de una semana de la liberación de John Kelvin, quien fue sentenciado a 21 años de prisión por la denuncia que le entabló por agresión sexual, aunque las autoridades decidieron anular la pena porque la cubana cambió su versión en la cámara Gesell.

“Me arrepiento totalmente de lo que dije en la cámara Gesell, me arrepiento de no haber ido con un abogado presente y de haber ido en un momento donde estaba emocionalmente muy sensible”, dijo las rubia para un reportero del programa de Rodrigo González a su llegada a Lima desde Trujillo.

Asimismo, acotó que no cree en el cambio de John Kelvin y que sus acciones hablan por sí solas. “En vez de salir a rehabilitarse, sale un aires de ‘acá no pasa nada’. Cada vez que escucho a sus abogados me parece increíble”, aseguró la modelo y anfitriona indignad

Por otro lado, al ser consultada sobre la relación de John Kelvin con sus hijos, Dalia Durán indicó que el cumbiambero no se ha acercado a ellos desde que salió de la cárcel. “Hay muchas maneras de acercarse cuando uno quiere y es de corazón. Siempre ha tenido las puertas abiertas para ver a los bebes. Hay miles de maneras sin necesidad de verme a mí. Mi hijo mayor tiene celular, podría llamarlo, conversar con él. Si lo ha hecho estando en prisión, por qué no hacerlo cuando está en libertad”, se preguntó la cubana.

La rubia también aseguró que no le ha molestado que John Kelvin salga en libertad, sino la actitud que tomó al ver nuevamente la calle. Asimismo, se refirió a la supuesta amante del padre de sus hijos y calificó su presencia en la audiencia como una falta de respeto.

“A mí no me incomodó que él esté con alguien, me pareció una falta de respeto que con un tema tan delicado y tan doloroso para mí... eso fue lo que me afectó, ver que se estaban burlando, ver al padre de mis hijos burlándose de esa manera, me pareció una falta de respeto total, una humillación como mujer y como madre”, indicó.

Finalmente, Dalia Durán no descartó retomar el proceso en contra de John Kelvin. “Voy a ver si el proceso se retoma nuevamente, lo voy a evaluar, hay muchas cosas que se han quedado inconclusas”, acotó.

Dalia Durán indicó que está arrepentida de cambiar su versión en la cámara Gesell, algo que permitió que John Kelvin quede en libertad.

