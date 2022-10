Carmen Llanto, la madre de John Kelvin, rompió su silencio luego de conocerse la decisión del Poder Judicial para poner en libertad al cumbiambero, que fue sentenciado a 21 años de prisión por agredir física y sexualmente a su aún esposa y madre de sus cuatro hijos, Dalia Durán.

“Estoy feliz, agradecida con Dios porque se aclararon las cosas. Tantas barbaridades que se dijeron de mi hijo. Estoy viendo mis trámites, mis papeleos de trabajo porque estoy por viajar a Perú. Hoy más que nunca él me necesita, quiero apoyarlo, emocionalmennte él no está bien y va necesitar a su madre”, acotó la señora en declaraciones para Dilo Fuerte desde Argentina, país donde radica hace muchos años.

En ese sentido, pidió a los medios de prensa que no acosen a John Kelvin. “Déjenlo tranquilo y que vuelva a empezar nuevamente, como debe ser por el camino correcto de la mano de Dios, por favor, quisiera que no lo acosen y quiero que lo dejen tranquilo porque estamos mal, no ha sido nada fácil para mí ni para mi familia... hablaron tantas barbaridades y no pensaron ni por un minuto en sus hijos mayores, nos humillaron y nos destrozaron, pueden estar felices, pero no lograron destruirnos ”, dijo Carmen LLanto.

MAMA DE JOHN KELVIN LE MANDA MENSAJE A DALIA DURÁN

Por otro lado, Carmen Llanto aseguró que no le guarda rencor a Dalia Durán pero aseguró que mintió muicho. “Yo siempre le hablé con la verdad, yo estuve con mis nietos, conviví con ellos dos y nunca le di la espalda como dijo. Eso sí me dolió porque delante de mí se mostró de una manera y cuando yo tomé el avión para regresar, salió a hablar barbaridades de mí y de mi familia y destruyó a mi hijo”, acotó.

En ese sentido, aseguró que no justifica lo que hizo John Kelvin porque eso le partió el alma y el corazón. “Pero no era para que ella salga y haga un escándalo divulgando barbaridades, eso sí me dolió” , concluyó la mamá de John Kelvin.

Carmen Llanto, mamá de John Kelvin, pidió a la prensa que dejen de acosar a su hijo y le reclamó a Dalia Durán por divulgar barbaridades.

TE PUEDE INTERESAR

‘Principito’ envía explosivos AUDIOS contra Michelle Soifer: “Hablaba con Farfán mientras estaba conmigo”

Karla evidencia exceso de maquillaje de Gabriela Sevilla: “Si mi hijo siquiera se cae, es lo último en lo que me voy a preocupar”

Salió el rating del sábado 22 de octubre: ¿Qué programa ganó: El Gran Show o JB en ATV?