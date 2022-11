Dalia Durán está en el ojo de la tormenta luego de haber sido captada brindando y abrazando a John Kelvin, a quien acusó de haberla violenado física y sexualmente hace más de un año.

La cubana fue duramente criticada por haber perdonado a su agresor, aunque días después usó sus redes sociales para arremeter nuevamente contra el cumbiambero, tildándolo de ‘mitómano’ y ‘delincuente’, después que brindara una exclusiva entrevista para Amor y Fuego.

La rubia también arremetió contra el programa de Rodrigo González por ser muy blandos con el cantante y aseguró que Magaly Medina lo hubiera entrevistado mejor. “Está confundida, está enferma, a mí me provocaría responderle como se merece, pero está enferma”, dijo el popular Peluchín.

PRIMO DE JOHN KELVIN REVELA CHAT CON DALIA

En un informa del mismo programa, un reportero de AyF se comunicó con un familiar de John Kelvin, quien le explicó el problema que se armó hace unos días, cuando fueron a dejar víveres para los hijos del cumbiambero pero Dalia Durán no quiso recibirlos y hasta llamó a la Policía.

En primo de Kelvin mostró una conversación con la cubana, donde esta le dice que no quiere hablar más con el cantante y que toda comunicación que tenga que ver con sus menores hijos será por correo.

“Jimmy, escucha, necesito que me envíes los correos de los abogados de John, por recomendación de mi psicóloga es mejor evitar por un tiempo comunicación. Si van dejar cosas para los bebes, lo pueden dejar donde yo les indicaré. Ahora les envio detallado todo sobre los bebes a los correos, los espero, gracias. Toda comunicación será por este medio”, dice Dalia en el mencionado chat.

“Ya está bien, te entiendo, si lo dice tu psicóloga está bien. Así tienes que decirme Dalia y te voy a entender. Pero si ayer hablamos normal y hoy yo te escribo de buena onda y me respondes así, me sorprende, pero está bien, ahora sí te entiendo, no te preocupes”, le contestó el primo de John Kelvin.

TE PUEDE INTERESAR

Ethel Pozo ‘pone el parche’ EN VIVO a Brunella Horna: “No sabía que era secreto lo de Richard Acuña”

Magaly minimiza demanda de Brunella por decirle ‘Brutela’: “No te metas en cosas de grandes, quédate en casa”

Johanna San Miguel ‘explota’ por mensaje obsceno en sus redes: “Me escribió algo bien asqueroso”