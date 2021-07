ROMPE EN LLANTO. Tras haber sido agredida brutalmente, tanto física como psicológicamente, por John Kelvin, la cubana Dalia Durán se quebró al confesar en el programa en vivo de Magaly Medina la tortura que vivió al lado del cantante.

Junto a su abogado, confesó dolorosos pasajes de su vida al lado de su esposo y padre de sus cuatro hijos. Dalia Durán señaló que “es un milagro que esté viva” luego que la madrugada del último lunes 5 de julio, el cumbiambero tocara la puerta de su vivienda para lanzarle inmediatamente un puñete en el ojo izquierdo.

“No me esperaba semejante masacre, no me esperaba de ninguna manera que me hiciera lo que me hizo. Si ahorita estoy sentada acá, es de milagro, ahorita sería mi velorio, yo estuve a punto de quedar muerta el día domingo”, confesó.

La cubana calificó a John Kelvin de “psicópata” por el comportamiento que ha tenido, no solo en el momento de la agresión, sino también en los últimos días que se ha venido desencadenando una disputa entre ambos.

“Yo me pongo a pensar, analizando toda esta situación, si yo ahorita estuviese muerta, qué hubiese sido de mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque a él no le importa, ni a nadie. Porque su familia llegó a la comisaría a llevarle chompita, comidita”, dijo con la voz quebrada.

Dalia Durán tras masacre de John Kelvin: “Es un milagro que esté acá, ahorita sería mi velorio”

Según contó, la familia del cantante de cumbia, en ningún momento, se acercó a ella para preguntarle cómo estaba y sobre todo, cómo se encontraban sus hijos ante este hecho. “Era lo mínimo que esperaba”, sentenció.

DALIA DURÁN ACUSA DE ABUSO A JOHN KELVIN

La cubana Dalia Durán sigue temiendo por su vida al denunciar amenazas bajo mensajes de texto que le envían en las últimas horas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que ella revele los tormentosos momentos que ha pasado con su esposo John Kelvin.

En el programa ‘Magaly Tv La firme’, Dalia contó que en la denuncia que le interpuso a John Kelvin también lo acusó de violación sexual.

“No le bastó, me quitó el edredón, me quitó mi ropa interior, se quitó su ropa interior, y lo desparramó a todo mi cuarto y me forzó a tener intimidad cuando yo a él le había dicho que a mí no me podía tocar. Sí, literalmente, (me violó) así ha sido”.

