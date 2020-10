El cantante John Kelvin dijo que le sorprendió la muerte de José Vinces Manzanares, más conocido como ‘Pussy’, y afirmó que 'Las caras de Atahualpa’ se fueron al cielo con él, después de que los rostros de los más grandes intérpretes salseros retratados en sus muros, fueran borrados con pintura blanca.

“Pensé que iban a pintar a ‘Pussy’ en grande, pero me enteré que no será así... quiero pensar que lo hacen por respeto a su memoria. Las 'caras’ se fueron con él al cielo. El barrio de Atahualpa está de luto porque él era muy querido”, señaló.

Tu conociste a ‘Pussy’...

‘Pussy’ es amigo de mis padres y él me conoce desde muy pequeño, me hacía la movilidad escolar. Yo soy amigo de sus hijos, sobrinos y hermanos. Somos del mismo barrio. La noticia (de su fallecimiento) me tomó de sorpresa. Hasta ahora sigo sin entender qué pasó.

A ti también te pintó en ‘Las caras de Atahualpa’...

Sí. Y ahí grabe mi videoclip porque esa cuadra es parte de mi vida, de mi historia. Mi familia vive ahí hasta el día de hoy.