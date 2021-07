Victor Yaipén aclaró el tema del videoclip que le produjo a John Kelvin, Sin sentimientos, una canción con una letra muy machista. “Me están atacando por redes como no tienes idea, la verdad del video es que nosotros trabajamos, no es que hacemos todo por dinero, si no que es parte de un trabajo”, dijo el empresario.

Asimismo, dijo que como productores, nunca se imaginaron que la polémica en la que se vio envuelto el cumbiambero iba llegar a tanto, en referencia a la denuncia que le entabló su aún esposa Dalia Durán por violencia física, sexual y psicológica.

“Estamos en contra de la violencia y esperamos que por los hijos, por su familia, esto se esclarezca y que se haga justicia”, agregó Víctor Yaipén en Mujeres al Mando.

SIN SENTIMIENTOS DE JOHN KELVIN

El videoclip del tema fue publicado el pasado 5 de junio, en medio de las peleas con la cubana y los ampays de Magaly Medina que lo pintaban como infiel. “Dicen que soy malo, que yo las despacho sin tener razón, que soy un machista, antifeminista, frío, calculador... Yo les contesto utilizando un gesto de un hombre burlón, la que a mí me ama la meto en mi cama y después adiós”, dice la letra.

Víctor Yaipén, quien fue el productor del videoclip, se presentó en Mujeres al Mando y aseguró que está en contra de la violencia ‘tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre’. “Muchas veces cometemos errores y hay que afrontarlos”, dijo sobre la situación del cantante.

El empresario contó que John Kelvin trabajó en su orquesta durante medio año en 2016 y que jamás vio alguna agresión a Dalia Durán. “Nunca hemos visto nada raro, quizá dentro de su hogar...”, explicó.

Victor Yaipén indicó que le dijo al cumbiambero que la letra de la canción era muy fuerte y quizá muchas mujeres se iban a sentir ofendidas, luego que le propusiera grabar el videoclip del cover mexicano. Sin embargo, John Kelvin insistió y tuvo que acceder porque era ‘su trabajo’.

“Yo le sugerí a John que tenía que haber una consecuencia de ‘por qué eres así’ (en el video) y al final le pusimos unas cositas. Por lo demás, no sabía que se iba trasladar a la vida real”, indicó el empresario.