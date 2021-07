El futuro de John Kelvin se encuentra en manos de la justicia. Si bien el cantante de cumbia era ‘caserito’ de las páginas de espectáculos de los diarios por sus ampays de infidelidades, sus peleas maritales y las denuncias de sus exparejas que marcaron su relación amorosa de 12 años y cuatro hijos de por medio con la ciudadana cubana Dalia Durán, esta vez podría enfrentar una condena de varios años tras las rejas por la presunta comisión de los delitos de violación sexual y violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa, hechos por los que el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación solicitó nueve meses de prisión preventiva en su contra. A continuación, repasemos la cronología de este caso que engrosa las estadísticas de los casos de violencia familiar que lamentablemente se registran a diario en nuestro país y al parecer no tienen cuando acabar.

TE PUEDE INTERESAR Cabizbajo y con capucha: Así llegó John Kelvin a su audiencia de prisión preventiva

DALIA DURÁN Y SU VELADA ADVERTENCIA SOBRE JOHN KELVIN

El 22 de febrero de 2021, John Kelvin (cuyo nombre completo es Jhonatan Kelvin Sarmiento Llanto y nació el 19 de septiembre de 1986 en el Callao) participó de un ‘privadito’ junto a Thamara Gómez y su aún esposa y madre de sus hijos, a través de su cuenta en Facebook, lo tildó de ‘rata’ y ‘abusivo’, además de advertirle de forma pública al cumbiambero que contaría toda la verdad de su matrimonio en el programa ‘Magaly TV, la firme’ que conduce la periodista de espectáculos Magaly Medina por la señal de ATV, al que acudió tres días después, es decir, el 25 de febrero.

En aquella ocasión, Dalia Durán acudió al mencionado espacio televisivo para romper su silencio y hablar sobre el término de su relación con John Kelvin. Acompañada de su abogado, la cubana precisó que deseaba que el proceso de divorcio sea a través de una conciliación ya que, pese a que le fue infiel infinidad de veces y él incluso llegó a negar que mantenían una relación aunque vivían bajo el mismo techo, ella lo perdonó en todas esas ocasiones, pero que ahora estaba determinada a ponerle fin a su matrimonio.

EL AMPAY DE JOHN KELVIN CON STEFANY CAMUS

Casi tres meses después, a fines de mayo de 2021, ‘Magaly TV, la firme’ difundió un ampay de John Kelvin saliendo de un hotel de la urbanización Santa Catalina, en el distrito de La Victoria, en Lima (Perú), justo cuando está intentando reconciliarse con su aún esposa, la cubana Dalia Durán, como había expresado previamente en varios programas de televisión y llegando a pedirle perdón públicamente a la madre de sus pequeños.

Incluso, Dalia Durán llamó unos días después durante una entrevista que Magaly Medina le hizo a la misteriosa mujer del ampay de John Kelvin –que fue identificada como la modelo y anfitriona Stefany Camus–para “defender” al cumbiambero y arremeter contra ella, señalando que habría sembrado al padre de sus hijos para hacerse famosa y ganar más seguidores a su cuenta de OnlyFans.

Magaly Medina reclamó a la cubana por defender a John Kelvin y la estaba haciendo quedando mal ante los televidentes pese a que había salido anteriormente en su programa para anunciar su separación. “No lo justifico. Para nada. Toda la vida me dice amor”, dijo Dalia Durán, al tiempo que agregó que con el cantante llevaba una relación “muy buena”, sobre todo, por sus hijos y pusieron fin a su mediático pleito por mantener la unidad de su familia.

EL PRINCIPIO DEL FIN DE JOHN KELVIN

El rumbo de la historia tomó un giro inesperado (aunque predecible) el 21 de junio de 2021 cuando Dalia Durán se cansó de las actitudes de su aún esposo, quien fue ampayado con desconocidas hasta en dos oportunidades más, y lo botó de su casa, la misma que compartían a pesar de haber dado por finalizada su relación sentimental. Si bien reconoció que John Kelvin es libre de hacer lo que quiera, lo único que ella le pedía era que la dejara en paz.

A partir de ese momento, John Kelvin no buscó pedir perdón como solía hacer, sino que acusó a su todavía cónyuge en televisión nacional de haberle sido infiel con un futbolista. Aunque nunca mostró las pruebas, no contento con ello se atrevió a humillarla en vivo asegurando que “no era nada sin él”, que no le iba a dar ni un sol y que “ella no es santa”. En más de una red social, los internautas no dudaron en tildar al cumbiambero de “cobarde”, “maltratador” y “machista”.

DALIA DURÁN DENUNCIA AGRESIÓN DE PARTE DE JOHN KELVIN

Aunque él mismo reconoció no ha sido un buen esposo, John Kelvin pasó de las páginas de espectáculos a las policiales después que Dalia Durán lo denunciara por haberla agredido física y psicológicamente. La cubana permaneció parte de la madrugada del 6 de julio de 2021 en la comisaría de San Miguel luciendo en el rostro las huellas claramente visibles producto de la golpiza que recibió de manos del cantante.

A dicha dependencia policial acudieron representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para brindarle asistencia a Dalia Durán y, al promediar las 3:00 a.m., la cubana abandonó dicho lugar junto a una amiga. John Kelvin, sin embargo, aún seguía en el interior y el único que se apareció para verlo fue el abogado José Carlos Mejía, quien anunció ante la prensa que iba a asumir su defensa legal.

Al rendir su manifestación en la comisaría, Dalia Durán dijo que John Kelvin le propinó puñetes en la cara y espalda cuando se encontraba en su habitación y que luego llamó a su abogado para pedirle apoyo. En tanto, el cumbiambero declaró que la cubana agarró un cuchillo y quiso lastimarlo, que discutieron y ella le jaló el cabello, para luego golpearlo en el pecho por lo que la empujó a la cama donde ella se autolesionó y decía que iba a arruinarle su carrera.

Después de someterse a los exámenes de ley y al reconocimiento médico legal, John Kelvin volvió a la comisaría de San Miguel al promediar las 3:00 p.m. de ese mismo día. Pese a que su abogado dijo que su representado estaba arrepentido por la situación que están pasando sus hijos, la situación del cantante de 34 años de edad comenzó a agravarse con el pasar de las horas al ser sometido al escrutinio de la opinión pública.

Trome se comunicó con el abogado de Dalia Durán, Daniel Leiva, y manifestó que su representada ‘no estaría bien psicológicamente’, pues habría permitido que John Kelvin regresara a vivir con ella, pese a haberlo denunciado por maltrato psicológico y tenía medidas de restricción. A todo esto se suma la acusación de los propietarios del departamento que arrienda en la avenida Costanera, quienes afirman que el cantante les debe más de 40,000 soles por un año de alquiler.

DALIA DURÁN AMENAZADA DE MUERTE

Después del traumático episodio que vivió, Dalia Durán denunció que venía recibiendo mensajes y llamadas amenazantes cuando su abogado Daniel Leiva hablaba en el programa ‘Mujeres al mando’ de Latina sobre la agresión que había sufrido por parte de John Kelvin. En comunicación con su defensor legal, la aún esposa del cantante indicó que le habían enviado textos de un número desconocido donde le decían que atentarían contra su vida.

“En este momento, hace unos instantes, me mandó una captura de pantalla de una persona que está amenazándola diciéndole ‘morirás’”, dijo el abogado. “Dalia (Durán) nos ha dado la autorización para mostrar el número”, agregó, precisando que no solo se trataban de mensajes, sino también llamadas, por las que iba a acompañar a su representada a la comisaría para hacer la denuncia correspondiente.

DALIA DURÁN HABLA SOBRE SU EPISODIO DE VIOLENCIA FAMILIAR

La noche del martes 7 de julio, Magaly Medina comenzó su programa presentando a Dalia Durán en vivo con el rostro visiblemente golpeado para que brinde su testimonio sobre la golpiza que le propinó su aún esposo John Kelvin en el departamento que ella habita con sus cuatro hijos, además de querer darle voz a las mujeres que son víctimas de violencia de género y exponer al cantante, que seguía detenido en la comisaría de San Miguel.

La cubana rompió en llanto tras revelar los oscuros momentos que vivió al lado del cumbiambero, calificándolo de “psicópata” por las agresiones físicas y psicológicas que ha venido sufriendo. Asimismo, reveló haber sido abusada sexualmente por el cantante, que aquella noche la “forzó a tener intimidad cuando yo a él le había dicho que a mí no me podía tocar”. “Sí, literalmente, (me violó) así ha sido”, agregó sumamente acongojada.

Junto a su abogado, Dalia Durán recalcó que era “un milagro que esté viva” tras el ataque que sufrió la noche del último lunes 5 de julio cuando John Kelvin tocó la puerta de su vivienda para lanzarle inmediatamente un puñete en el ojo izquierdo. La cubana contó también que la familia del cantante de cumbia, en ningún momento, se acercó a ella para preguntarle cómo estaba y sobre todo, cómo se encontraban sus hijos ante este hecho.

EL VALOR DE LA VERDAD DE JOHN KELVIN

Horas después, el defensor legal de John Kelvin dio detalles de la declaración de su representado tras el caso de agresión a Dalia Durán, cambiando la versión del cantante y recalcando que este nunca dijo que su aún esposa se habría supuestamente autolesionado. Pero, ¿cuándo empezaron los problemas para John Kelvin y Dalia Durán? Todo dataría de 2009 cuando la cubana conoció al cumbiambero cuando su carrera iba en ascenso al pertenecer al Grupo 5.

Si bien su romance parecía ser color de rosa en un principio, John Kelvin confesó en el 2012 durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’, fenecido programa de Latina que conducía el periodista Beto Ortiz, que ya no amaba a su esposa y madre de sus hijos, alegando que “ella necesita un hombre mejor que él”; sin embargo, aquello no fue impedimento para que la cubana se separara del cantante y su relación continuó.

En 2020, a comienzos de la pandemia de COVID-19, John Kelvin quedó varado en Japón por varios meses. La distancia y las infidelidades del cumbiambero habrían provocado que Dalia Durán pusiera punto final a su tormentosa relación. “He tenido una recaída de una depresión muy fuerte a pesar de ser una mujer muy fuerte, asumo mi responsabilidad, soy la única culpable de haber soportado tanta infidelidad”, dijo con la voz entrecortada Dalia Durán a Magaly Medina en su programa.

JOHN KELVIN, EL ANTES Y DESPUÉS QUE LO CONDENARÍA

Los escándalos parecen ser una constante en la vida tanto personal como artística de John Kelvin. En el 2013, el cantante se vio envuelto en una polémica con la madre de sus dos primeros hijos, cuando ella lo denunció por querer quitarle la tenencia de ambos. En el programa ‘Nunca más’ de Andrea Llosa, el cumbiambero acusaba a Yuleika Vásquez de consumir drogas, mientras que hizo lo propio por querer quitarle a sus pequeños e intentar dejarla en la calle.

Debido a esto, John Kelvin le solicitó que se realice un examen toxicológico en el referido espacio televisivo, pues aseguraba que a Yuleika Vásquez muchas veces la notaba ‘ida’ y tenía actitudes raras. “Es un lástima que el sea el padre de mis hijos, es un poco hombre, es una basura”, dijo muy enérgica, la cubana a las cámaras de ‘Nunca más’. Curiosamente, en 2009, la extranjera denunció en Magaly TeVe que el cantante le había sido infiel con su compatriota Dalia Durán.

Yuleika Vásquez: el testimonio de la primera esposa de John Kelvin

EL EXPEDIENTE JOHN KELVIN

A través de sus redes sociales oficiales, la Corte Superior de Justicia de Lima informó que la audiencia contra Jonathan Kelvin Sarmiento Llanto, mejor conocido en el mundo artístico como John Kelvin, se desarrollará de manera reservada debido a la naturaleza del delito y salvaguardando la intimidad de la víctima. Si bien no se precisó la fecha de la misma, el abogado de Dalia Durán informó en RPP Noticias que se realizará este viernes 9 de julio de 2021 a partir de las 10.00 a.m. de manera virtual.

En la audiencia, el juez a cargo del caso decidirá si John Kelvin afronta los nueve meses de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público o es liberado de los cargos que se le imputan. En caso de darse el primero de los escenarios, el acusado será trasladado a una carceleta del Poder Judicial hasta que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine en qué cárcel será internado.

Previo a ello, Magaly Medina mostró en exclusiva la noche del 8 de julio en su programa ’Magaly TV, La Firme’ el expediente fiscal de 118 páginas que da cuenta de todas las declaraciones, las pericias técnicas, los exámenes del médico legista y los análisis psicológicos a los que tanto John Kelvin como Dalia Durán han tenido que someterse tras el caso de violencia familiar que escandalizó al país.

Este documento, derivado por la Policía a la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer con la finalidad que se determine en manos de la justicia el futuro de John Kelvin, da constancia y confirma que Dalia Durán sufrió una gran cantidad de golpes y, además, detalla los daños provocados por índole sexual. “Presenta lesiones traumáticas corporales extragenitales y paragenitales recientes”, se lee en el extenso texto.

Sin embargo, a pesar de las evidencias, el cantante se reafirma en que jamás abusó de la cubana. “(...) nunca la ultrajé, ni abusé sexualmente de ella, ni nunca lo he hecho desde que la conocí hasta este momento y que mejor prueba de ella que los 13 años de relación”, declaró. Además, en otra de las páginas del documento, se lee que John Kelvin solo presenta “heridas en los brazos ocasionados por una uña”, lo que implicaría ser la defensa propia de su aún esposa.

“Clínicamente estado mental conservado, presenta rasgos de personalidad histriónica, narcisista, dinámica familiar disfuncional, conflictiva conyugal, se evidencia indicadores de agresividad verbal con reactividad física”, se detalla en el perfil psicológico del cumbiambero que forma parte de su expediente, el cual será pieza clave para la audiencia donde se determinará si el cantante pasará los próximos nueves meses en prisión la investigación del delito por el que se le acusa.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Sale a la luz expediente de agresión a Dalia Durán: John Kelvin insiste que no abusó, pese a pruebas