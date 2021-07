Dalia Durán cuenta el infierno que vivió con John Kelvin: “Me forzó, abusó de mí”

FUERTE ACUSACIÓN. Dalia Durán se sentó en el set de Magaly Medina para denunciar ante la opinión pública a John Kelvin luego que este la agrediera físicamente dejándole el rostro y parte de la espalda moreteadas.

Según explicó, el cumbiambero se presentó en horas de la madrugada del último lunes 5 de julio en su departamento, tocando la puerta de manera desesperada pese a que mantenía una orden de alejamiento de su esposa.

“Pongo cerrojo por seguridad porque ando con miedo, entonces empiezan a tocar la puerta fuerte. Yo estoy descansando, yo dije qué raro, y me dijo que algo le había pasado”, señaló.

Dalia confesó que abrió la puerta de su vivienda y lo primero que hizo el cantante de cumbia fue tirarle un puñete en el ojo izquierdo. Agregó que jamás hubo una discusión de por medio como se aseguró en las últimas horas.

“No hubo una discusión de por medio, vino de frente a pegarme un puñete fuerte. Estoy hablando que me dejó privada. De ahí yo me metí a mi cuarto para dormir y simplemente le dije retírate, por favor, vete de la casa, ¿para esto has venido a ver a los bebés?”, sentenció.

En esa línea, Dalia Durán señaló que en la denuncia que le interpuso a John Kelvin también lo acusó de violación sexual, pues el cantante la forzó a tener intimidad.

“No le bastó, me quitó el edredón, me quitó mi ropa interior, se quitó su ropa interior, y lo desparramó a todo mi cuarto y me forzó a tener intimidad cuando yo a él le había dicho que a mí no me podía tocar. Sí, literalmente, (me violó) así ha sido”.