SU MUNDO SE DESMORONÓ. Desencajado y avergonzado, así se veía John Kelvin al salir de la carceleta de Palacio de Justicia para ser trasladado al penal Ancón 2 para reos primarios. El cumbiambero, que pudo alcanzar el éxito en los escenarios, ha sido acusado de no solo agredir física y psicológicamente a su esposa Dalia Durán, sino que también de abusar sexualmente de ella.

A lo largo de su trayectoria, el cantante de cumbia ha tenido una vida personal envuelta de diferentes polémicas como sus constantes infidelidades a su esposa, pero sin embargo en los conciertos recibía regalos de sus fans y fue así como conoció a Dalia.

Hoy en día, John Kelvin solo es repudiado por la opinión pública al masacrar a la madre de sus hijos la última madrugada del lunes. El cantante tendrá que afrontar siete meses de prisión preventiva luego el Ministerio Público pidiera a la Corte Superior de Justicia que esté tras las rejas por los delitos de violación sexual y violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa.

Trome recopiló información y da cuenta de la tormentosa semana que le ha tocado vivir a John Kelvin, pero sobre todo a Dalia Durán; y lo que está por resolver en este caso de maltrato familiar.

MADRUGADA DEL LUNES 5 DE JULIO

El martirio para Dalia Durán inició en la madrugada del último lunes 5 de julio cuando, según contó, a las 4 a. m. un enfurecido John Kelvin llega a su departamento en San Miguel para propinarle un puñete en el ojo izquierdo ni bien abría la puerta. Sin embargo, el cantante narró otra versión a la Policía, para él su esposa era la persona violenta.

Sin embargo, los hechos no quedaron ahí, la discusión continúo en la habitación donde la cubana denunció haber sido ultrajada sexualmente por su propio esposo.

En horas de la mañana, Delia envió evidencia de la agresión a su abogado Daniel Leiva, sin embargo, no pensó en denunciar. Momento después, el magistrado al ver la gravedad del asunto, acudió al condominio junto a efectivos policiales donde se encontraba la pareja.

John y Dalia fueron llevados al centro policial para pasar por un médico legista. En el informe se confirma que la cubana presentaba lesiones traumáticas corporales extragenitales y paragenitales recientes.

DALIA SE PRESENTA EN MAGALY Y DENUNCIA ABUSO SEXUAL

La noche del martes 6 de julio Dalia Durán hizo su primera aparición pública tras pasar por el doloroso momento. La cubana se presentó en el set de Magaly Medina para confesar que fue víctima también de abuso sexual por John Kelvin.

“No le bastó, me quitó el edredón, me quitó mi ropa interior, se quitó su ropa interior, y lo desparramó a todo mi cuarto y me forzó a tener intimidad cuando yo a él le había dicho que a mí no me podía tocar. Sí, literalmente, (me violó) así ha sido”.

Dalia Durán cuenta el infierno que vivió con John Kelvin: “Me forzó, abusó de mí”

DENUNCIA AMENAZAS DESDE LA CÁRCEL

Daniel Leiva, abogado de Dalia Durán, se presentó el jueves 8 de julio en el programa ‘Mujeres al mando’ para denunciar que su patrocinado ha estado recibiendo mensajes de texto que atentan contra su vida. Según dijo, el número de celular que la contacta es procedente del penal.

“Yo he tomado la decisión de ya no responder, por gusto es que me sigan llamando o amenazando. Igual voy a pedir las garantías porque yo ya lo dije, si algo me pasa, yo lo voy a culpar a él. No tengo problemas con nadie más que no sea él en este momento”, señaló Dalia Durán para el noticiero “90 Segundos” de Latina.

SALE A LA LUZ EXPEDIENTE DE AGRESIÓN

Cuatro días después de la violenta agresión que sufrió Dalia se conocieron las pericias técnicas, exámenes de médico legista y análisis psicológicos por la que la pareja había pasado. En este informe se confirma la denuncia de la cubana, sin embargo el cumbiambero, pese a las pruebas en su contra, se reafirma en que no la golpeó ni violó.

“Nunca la ultrajé, ni abusé sexualmente de ella, ni nunca lo he hecho desde que la conocí hasta este momento y que mejor prueba de ella que los 13 años de relación”, dijo John Kelvin.

Asimismo, el perfil del cantante arrojó que se evidencian indicadores de agresividad verbal con reactividad física, presentando rasgos de personalidad histriónica, narcisista y una dinámica familiar disfuncional.

CORTE SUPERIOR CONFIRMA PRISIÓN PARA JOHN KELVIN

El viernes 9 de julio, la jueza María Gonzáles Haro, del 26 Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó siete meses de prisión preventiva contra el cantante John Kelvin mientras duran las investigaciones por la denuncia que le entabló su todavía esposa, Dalia Durán, por violencia física, psicológica y sexual.

¿EN QUÉ CÁRCEL CUMPLE LOS SIETE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA?

El cumbiambero está tras las rejas en el penal Ancón 2 para reos primarios, durante su traslado al centro penitenciario, decenas de personas lo esperaban en las afueras de la carceleta de justicia para tirarle botellas y mostrarles su repudio.

La exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, señaló a ‘Domingo al Día’ que la pena por violencia sexual contra John Kelvin podría variar entre los 20 y 26 años de prisión. Mientras que por la otra denuncia de violencia física sería de 12 años.

“Ahí tienes 38 años, pero va de 20 a 26, o sea, le pueden poner 22. Pero el máximo sería 38 y aplicable 35″, dijo la conocida ‘Doctora Ley’.

Jueza dictó siete meses de prisión preventiva para John Kelvin por la denuncia de su aún esposa Dalia Durán, quien aseguró que la violentó física, psicológica y sexualmente. Cantante fue trasladado al penal Ancón 2 la tarde del pasado sábado. Video: Domingo al Día