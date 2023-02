JALÓN DE OREJAS. Magaly Medina no dudó en criticar a Dalia Durán y John Kelvin por protagonizar discusiones frente a sus menores hijos. El cantante ha compartido grabaciones de altercados con su aún esposa, esto en medio de un nuevo escándalo.

“Ella también eso de quedarse en la puerta, seguir respondiéndole al tipo, caer en la provocación, definitivamente los dos necesitan mucha asistencia psicológica, pero ella es la que tiene a cargo de sus hijos”, expresó la conductora.

La periodista remarcó que está claro que Dalia Durán y John Kelvin necesitan de las autoridades para resolver sus disputas. “Tratando de hablar entre los dos solos no van a llegar a ningún lado”, agregó.

¿Dalia Durán y qué dijo sobre la familia de John Kelvin?

La cubana remarcó que la actitud de la familia de John Kelvin deja en evidencia que no están bien. Además, enfatiza que protegerá a sus hijos.

“Que sigan publicando, a mí me sirve mucho, que sigan insultando, que sigan poniendo audios de mis hijos, que sigan, está bien, es doloroso, todo lo que sea, me voy a aguantar. Esta vez no voy a responder, porque todo lo que se va a hacer se va a hacer de manera legal, así que se abstengan a las consecuencias ”, dijo Durán.

