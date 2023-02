Rosa María Cifuentes, coach emocional y autora de afamados libros, acaba de publicar ‘¡No más tóxicos!’ (Editorial Planeta), una guía completa para identificarlos o identificarlas. Con ella conversamos sobre estos vínculos enfermizos que son difíciles de romper.

¿Cómo definirías una relación tóxica?

Es aquella donde el conflicto es permanente. El deseo de poder y control va de los dos lados. Y hay una suerte de amo/víctima. Siempre hay uno servil, uno que se humilla, uno al que se maltrata.

¿Cómo detectamos una relación de ese tipo?

Por ejemplo, cuando tu pareja te prohíbe hacer cosas, va en contra de tus creencias. Estás en una relación tóxica cuando tienes prohibiciones. Cuando la persona te cela demasiado. Cuando intenta aislarte de tus afectos y no quiere que veas a tus amigos y tu familia.

¿Otras señales?

Que revise tus rutas por Google.

¿Qué te pida fotos?

Más que eso, que esté controlando los likes de tus amigos y amigas. Que le encuentre un motivo sospechoso de traición a cualquier persona que se te acerque.

¿Qué no debemos permitir para que nuestra relación termine así?

No debemos aceptar una persona en la vida que no converse con nosotros. Si mi novio todo el rato juega Play y no sabe conversar, es peligroso.

¿Además?

No puedo estar con una persona controladora, que todo el tiempo me está interrogando. No puedo estar con un detective. O con una mujer que me compara o es posesiva.

Hay personas que creen que los celos son necesarios en cierta medida...

En una dosis microscópica, chiquita. La persona tóxica es una persona insegura. El tóxico es inseguro y siente que nunca va a ser como debería.

¿Es manipulador?

Manipulador, mitómano. Además, vengativo, resentido. Hay tóxicos que pueden ser psicópatas. El psicópata llega a un nivel de maldad y crueldad que no tiene consciencia.

¿Se puede enderezar o rehabilitar?

Sí se puede rehabilitar si toma terapia y es consciente de que es tóxico.

¿Qué hacer si mi pareja es tóxica?

Dejarla.

¿Así de radical?

Así de radical. Porque le puedes hablar, pero vamos a suponer que la chica no te deja trabajar, si la chica te impide crecer y no puedes conversar con ella, definitivamente no es sana para ti. Porque de momento son enamorados, ¿te imaginas cuando vivas? Se van a matar. Es lo que estamos viendo con John Kelvin y Dalia. Esa es una pareja tóxica.

John Kelvin y Dalia Durán

¿Hay niveles de toxicidad?

Claro. El nivel 1 es el que puede tener un celo moderado, pero puede escuchar y hacer consciencia y se analiza, va a terapia. Pero el nivel grave es el que nunca reconoce errores, el tóxico psicópata, jamás va a reconocer que te hizo daño.

¿Es cuestión de edad?

Se ve a cualquier edad. Obviamente, en la adolescencia y juventud o hasta los 50 o 60 se ve bastante. Pero el récord se lo ganan los adolescentes desde los 14 hasta los 18.

¿Hay más tóxicos que tóxicas?

Es igual. La cosa está pareja. Solamente que el hombre tiene un problema, se siente muy cómodo desde la posición ‘no demuestro mis sentimientos’, ‘no etiqueto la relación’, ‘no estoy contigo’. Y la mayoría de las mujeres mienten al decir que son ‘open mind’ y que quieren relaciones informales. Es falso.

¿Por qué?

Van a consultorio y realmente quieren ser amadas, realmente quieren tener pareja.

¿Entonces no existen las relaciones abiertas?

Mentira. Falso. Uno de los dos se engancha.

¿No es posible una relación abierta?

No es que no sea posible. Pero son muy peligrosas por dos factores, por peligro de enfermedades de transmisión sexual. Segundo, porque el corazón no es una lata. Tarde o temprano uno de los dos se engancha.

¿Por qué cuesta tanto terminar una relación tóxica?

Porque la gente le tiene miedo a la soledad. La gente tiene una necesidad de que le digan cosas bonitas.

¿Solo la pareja puede ser tóxica?

Tóxico también puede tu jefe, la familia.

¿Cuánto afecta a los hijos una relación de ese tipo?

Totalmente. No habrá un control de impulsos, los niños empiezan a creer que las relaciones enfermizas y agresivas son normales. Los niños se dan cuenta de que no es bueno apostar por el amor y crecen con la idea de que no es bueno amar tanto. O no es bueno tener un compromiso. Pueden entrar en estados de introversión y fobia social.

¿Un último consejo?

Mirarse con humildad, no compararse con nadie y tener la humildad de buscar terapia profesional.

