John Kelvin habló por primera vez con la prensa luego de su internamiento en el penal de Lurigancho, donde cumple prisión preventiva tras la fuerte denuncia de su aún esposa Dalia Durán por violencia física y psicológica.

El cantante se confesó con Trome en exclusiva y dio detalles de cómo la viene pasando en la cárcel, además de anunciar que lanzó su nueva marca de billeteras y espera sacar una línea de polos este verano

Asimismo comentó que Abencia Meza, cantante que cumple 30 años de prisión por el crimen de Alicia Delgado, le escribió una carta y le dio ánimo para continuar su lucha dentro de centro penitenciario.

“Me escribió unas palabras inspiradoras contándome lo que ella pasó y me dio muchas fuerzas. También me dijo que cuando estemos afuera vamos a cantar juntos”, reveló John Kelvin en conversación con Trome.

JOHN KELVIN AHORA HACE BILLETERAS

John Kelvin inició su propio empredimiento llamado ‘Moda en manos resilientes’. Se trata de billeteras de la marca ‘JK made in Luri’, con dos líneas: ‘black and white’ y ‘golden black’.

Según comentó el cantante, son un equipo de 10 personas del pabellón C del penal de Lurigancho que ya están empezando a capacitar a otros. “Aunque estoy en un lugar que desearía que nadie pueda pisar, les digo que siempre busquen la manera de salir adelante”, indicó.

LAMENTA SU VIDA ANTERIOR

El cantante también reconoció que antes de estar recluido estaba ‘ciego’. “Al venir aquí mis emociones empezaron a fluir, mi cerebrito empezó a reconectarse, comenzó a cambiar mi chip”, aseguró.

“Fue muy duro, por mi mente pasaron muchas cosas (se le quiebra la voz). Aquí la ‘cuenta’ es a las 5:30 de la mañana y cuando escuché mi nombre me sentí avergonzado. Lloraba todos los días, aún lloro, pesaba 74 kilos y bajé a 69. No quiero entrar mucho en detalles, en su momento lo leerán en el libro que estoy escribiendo y ya tiene 100 páginas”, agregó el cantante sobre su vida en el penal.

JOHN KELVIN EN LURI

Según comentó John Kelvin, se encuentra en el pabellón industrial del penal de Lurigancho y convive con 200 internos. Sin embargo, sus relaciones más cercanas son con 15 personas que viven en su cuadra. “Acá hay tres cosas que se tienen que respetar, la ‘paila’, la visita y el sueño. Además, tener empatía con el compañero”, indicó el cantante.

Asimismo, dice que cuatro veces por semana come de la ‘paila’ del penal. “Aquí los domingos sale la sopa de patita de pollo, la gente no la toma y yo hago ‘doblete’ (repite) porque me encanta y otro día ‘achoro la paila’ (le pone algo más). Aquí la gastronomía es muy buena, los viernes sale un pollo a la brasa del pabellón 9 que es espectacular y en el ‘mercadito’ te preparan un cebiche y un trío marino... ¡ufff!”, reveló.

