Rompió su silencio con el programa América hoy. La madre de los dos primeros hijos de John Kelvin, Yuleika Vasquez, se pronunció sobre el caso de agresión en el que se ha visto envuelto el cumbiambero tras ser denunciado por Dalia Durán.

Al respecto, Yuleika Vásquez señaló que sus hijos son los que más sufren con la situación del cantante pues están preocupados por lo que pasará en el caso.

“¿Se ponen a pensar en mis hijos? Mis hijos tienen 12 y 15 años, ellos sufren , lloran y soy yo la que tiene que darle la fortaleza a mis hijos para que ellos puedan estar tranquilos y lidiar con esta situación en la que se encuentra su papá ahorita. Es muy difícil, complicado”, dijo la expareja de John Kelvin.

Yuleika Vásquez: el testimonio de la primera esposa de John Kelvin que lo denunció por infiel

Asimismo, Yuleika precisó que ella nunca sufrió agresión de parte del cantante y que los escándalos que protagonizaron en el pasado, se les fueron de las manos.

“Los problemas que yo pude haber tenido con él, en su momento se dieron, lamentablemente, y se nos fue de las manos la situación. Yo no he pasado lo mismo de Dalia, John nunca me agredió ni con la punta del dedo. Yo nunca sufrí agresiones físicas y eso es lo que están intentando muchas personas hacer ver. Yo no recibí ningún golpe del adre de mis hijos”, señaló la cubana.

Yuleika Vásquez rompe su silencio: “Apoyo a John Kelvin, pero no lo apaño” (Video: América TV)

Por otro lado, no quiso mencionar si cree completamente en la versión de Dalia Durán. “No pongo las manos al fuego por nadie, ellos han sido un matrimonio y solo ellos saben las cosas que han pasado en ese hogar y en esa relación”, indicó.

Finalmente, Yuleika Vásquez señaló que le brinda todo su apoyo a John Kelvin, por el bienestar de sus hijos, y espera que la situación se arregle.

“John siempre va a tener el apoyo de mis hijos (...) Por supuesto que sí (le da su apoyo). Una cosa es apoyar y otra apañar, yo jamás voy a apañar nada ni de él ni de nadie, pero el apoyo mío por supuesto que sí, porque es papá de mis hijos. Si él esta mal, mis hijos van a estar mal. Si mis hijos están mal, yo voy a estar mal”, puntualizó.