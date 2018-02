Johnny Mendoza: Falleció el 'villano favorito' de cine, teatro y TV a los 49 años [VIDEO y FOTOS]

Johnny Mendoza, el villano de inolvidables producciones de cine, teatro y TV, falleció esta madrugada de un infarto a los 49 años. Los amigos y compañeros del actor comunicaron la triste noticia a través de sus redes sociales.



Johnny Mendoza, famoso por sus actuaciones junto a Mayra Goñi en 'Yuru, la princesa amazónica' y en 'Pantaleón y las Visitadoras', falleció a causa de un paro cardíaco que sufrió en el hospital de EsSalud de Ica, donde se encontraba internado desde enero pasado.



Johnny Mendoza se encontraba delicado de salud debido a una delicada insuficiencia renal, diabetes e hipertensión arterial, las mismas que fueron mermando su salud hasta su repentina muerte esta madrugada.

Precisamente, la noticia de la muerte de Johnny Mendoza llegó a sus amigos cuando se encontraban en plena actividad que realizaron en favor del reconocido actor, que se realizó ayer viernes 23 de febrero.



"Como todos los días te decía y nunca me olvidaré de ti, porque eres especial en mi vida mi Jonino te extrañaré y me harás mucha falta siempre juntos te dije mi cinco pelitos", declaró su sobrina, tras conocerse la noticia de la muerte de Johnny Mendoza.



La familia de Johnny Mendoza ha dispuesto el velatorio al frente de la Capilla de la Urbanización de la Palma Grande, en Ica, hasta donde pueden llegar personalidades y amistades que le darán el último adiós al reconocido artista.

Actores y compañeros de Johnny Mendoza lamentaron la muerte del actor, pero indicaron que siempre vivirá en sus corazones y su legado será recordado por siempre.



Johnny Mendoza dejó huella con sus maldades en cintas como No se lo digas a nadie, Pantaleón y las visitadoras y las telenovelas ‘Pirañitas’, ‘Los choches’, ‘Malicia’, ‘Obsesión’, entre otras.



Sobre el recurrente personaje del antagonista, Johnny Mendoza decía: “Me gusta hacer de malo, creo que de bueno no me creerían (risas). Pero eso sí, cada malo ha tenido lo suyo, de manera tal que deje huella”.

