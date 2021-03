Mucho ha dado que hablar la llegada de Antonio Pavón a Lima. Y es que luego de la polémica que se levantó con el viaje de Sheyla Rojas a México y las cientos de críticas que le cayeron por dejar a su hijito en Lima, el español arribó a la capital peruana junto a su novia Joi Sánchez para llevarse al pequeño.

El torero sacó cara por su expareja y aseguró que habían llegado a un acuerdo para que él se quede con el niño mientras ella se queda a trabajar en tierras aztecas. Luego de protagonizar un emotivo reencuentro con Antoñito, el exconductor de televisión, su prometida y el niño viajaron a Trujillo.

Allí, Antonio Pavón aprovechó para pedirle la mano formalmente a los padres de Joi Sánchez, luego de haberlo hecho por primera vez en España junto a su familia, según informó Magaly Medina. En redes sociales, la parejita se mostró más que feliz disfrutando de sus vacaciones.

¿QUIÉN ES JOI SÁNCHEZ?

Josefa Sánchez, más conocida en Instagram como Joi Sánchez, es una joven peruana de 28 años que, según sus redes sociales, estudió la carrera de Psicología en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Es natural de Trujillo y trabajó en una clínica de salud y seguridad ocupacional y en un jardín de niños. Además, el promotora del cuidado del cuerpo y la salud.

Conoció a Antonio Pavón hace cinco años en Lima y tendrían dos de relación, luego que él llegara a su natal España en 2019 tras ser tildado de racista por llamar ‘india marginal’ a una usuaria de redes sociales. Sin embargo, en un inicio no hicieron público su romance, hasta mucho después de su entrada al reality ‘Supervivientes’.

LA PEDIDA DE MANO

En setiembre de 2020 Antonio Pavón se comprometió con Joi Sánchez. El español sorprendió a su pareja entregándole el anillo de compromiso en alta mar, mientras celebraban el cumpleaños número 28 de la joven, en presencia de amigos y familiares, en Costa del Sol.

“Conocí a Joi hace cuatro años en Lima. Fuimos los mejores amigos bastante tiempo y terminamos siendo muy enamorados. Ella es la mujer de mi vida. Estoy muy feliz y agradecido con Dios”, sostuvo torero.

Por su parte, la joven se mostró emocionada en sus rede sociales y no dudó en lucir su anillo de compromiso. “No tengo palabras para expresar lo feliz que estoy. Mis 28, mi mejor regalo de cumpleaños (imagen de un anillo). Gracias Dios por todo lo que me das. Me gustaría compartir este momento con mi mami, pero sé que ella a distancia me da su bendición, mi felicidad es su felicidad”, dijo Joi Sánchez en Instagram.

LE FUE INFIEL

Meses después de proponerle matrimonio, Antonio Pavón fue descubierto siéndole infiel a su prometida en el reality español ‘Casa Fuerte’, donde fue captado en situaciones comprometedoras con su compañera de programa.

El torero, que llevaba dos meses encerrado en la casa, fue grabado mientras estaba en el baño con Samira. En las imágenes, se ve cómo ella sale y luego él la sigue con poca ropa. Finalmente ambos se meten a la cama destando gran controversia.

Joi Sánchez vio la grabación en vivo y soltó algunas lágrimas por la traición. “Lo que tenga que hablar lo hablaré con él en privado. Me he quedado helada”, dijo la modelo peruana. “Lo conozco muy bien y lo he visto diferente, me imagino que está con la consciencia”, agregó.

Por su parte, el español se mostró arrepentido y dijo seguir enamorado de su novia. “La única mujer que hay en mi mente y en mi corazón se llama Joy. Lo que yo siento por ella es el amor más grande que hay en este planeta. La he cagado y soy consciente”, reconoció.

