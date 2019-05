Jonatan Rojas pide disculpas a fanática por su reacción: "Sentí que me iban a golpear" | VIDEO

En el ojo de la tormenta. El cantante de La Gran Orquesta Internacional, Jonatan Rojas , fue blanco de duras críticas en redes sociales luego de que se viralizara un video donde aparentemente maltrata a una fanática durante un show.

En las imágenes se ve como una fan se acerca a Jonatan Rojas para intentar saludarlo, sin pensar que el cantante reaccionaría de una manera que ha causado polémica.

Jonatan Rojas le quita la mano a la seguidora y hace que los demás presentes lo cuestionen pidiéndole que 'se controle'. El intérprete hace un mea culpa.

Jonathan Rojas es acusado de maltratar a fanática en concierto de 'La Gran Orquesta' en Trujillo

"Estábamos ingresando al concierto y estábamos con el tiempo. Siempre estamos enfocados al llegar al escenario con la cabeza agachada, me concentro así" , contó Jonatan Rojas en 'Mujeres al mando', vía telefónica.

"Sinceramente en ese entonces sentí un contacto, sentí que me iban a golpear por eso tuve una reacción y no la justifico, eso está muy mal de mi parte. No debí reaccionar de esa manera. La persona que se ha sentido afectada le pido las disculpas del caso", agregó.

De esta forma, Jonatan Rojas intenta 'resarcir' su error y ahora se encuentra en búsqueda de aquella fan a la que hizo pasar un mal rato para expresarle personalmente sus disculpas.