Pilar Espinoza, la mujer que fue agredida por Jonathan Maicelo por llamarlo ‘batedía’ el último fin de semana, rompió su silencio y apareció en el programa de Magaly Medina. Ella habló sobre el altercado que tuvo con el boxeador cuando él estaba a punto de entrar a una pelea de exhibición.

“Bajé la cortina y me expresé así de ‘Batedía’. A penas dije eso, sentí un puñete. Yo solté el teléfono y me agarraba la nariz porque me lagrimeaba la vista. Pero ni bien me agarro la nariz, siento que me golpea la pierna... Patea el celular”, narró indignada para las cámaras de la ‘urraca’.

Como se recuerda, el hecho sucedió en la localidad de Santa Clara, en Ate Vitarte. Las imágenes se volvieron virales debido a que el deportista estaba transmitiendo en vivo desde su Facebook, cuando de pronto reaccionó violentamente cuando le dijeron ‘vamos, batedía’.

Mujer que le dijo ‘batedía’ a Maicelo tiene miedo a represalias: “No quiero escándalos, quiero que pidas disculpas”

Espinoza no oculta su temor a posibles represalias del entorno del boxeador, sin embargo, le exigió a Maicelo unas disculpas por haberla agredido físicamente, descartando de esta manera que lo denunciaría.

“Yo no quiero escándalos, lo único que quiero es que me pida disculpas, nada más”, sostuvo.

Además, admitió que no es una seguidora del pugilista peruano porque desconoce sus formas de reaccionar y su personalidad.

“No lo sigo a Jonathan Maicelo, por eso ignoro muchas cosas sobre este personaje, sobre su temperamento, sobre su problema de dicción. En ningún momento te he querido ofender o faltar el respeto, de repente tú lo has percibido así, discúlpame, pero creo que la reacción que has tenido sobre mi imagen no es la correcta”, recalcó.